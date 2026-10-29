EEUU prohíbe importaciones de empresas genómicas chinas bajo acusación de trabajo forzado

Estados Unidos prohibió el miércoles las importaciones de tres empresas chinas de genómica debido a acusaciones de que recolectaron material genético utilizado para rastrear a minorías étnicas perseguidas en la región de Xinjiang.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que BGI Genomics, MGI Tech y Shenzhen BGI Technology, también conocida como BGI Group, fueron incluidas en la Lista de Entidades de la Ley de Prevención del Trabajo Forzado contra los uigures, un grupo étnico musulmán que habita en el noroeste chino.

Ese listado identifica a las entidades que colaboran con el gobierno de Xinjiang "para reclutar, transportar, trasladar, albergar o recibir mano de obra forzada o a uigures, kazajos, kirguisos o miembros de otros grupos perseguidos".

La ONU advirtió en 2022 sobre posibles crímenes de lesa humanidad en la región, incluida la detención de más de un millón de uigures y de miembros de otras comunidades musulmanas minoritarias en campamentos.

Pekín ha negado repetida y vehementemente las acusaciones de abusos contra los derechos humanos de ese grupo.

Según el DHS, las empresas "ayudaron a recolectar material genético utilizado para rastrear a minorías étnicas perseguidas, incluidas personas sometidas a trabajo forzado".

China dijo este jueves que "condena enérgicamente" la prohibición de Washington, la cual "carece de fundamento fáctico".

"La parte estadounidense sigue explotando el tema de los 'derechos humanos', utilizándolo como pretexto para llevar a cabo proteccionismo unilateral e intimidación", afirmó un portavoz del Ministerio de Comercio en un comunicado.

China instó a Estados Unidos a "cesar de inmediato su manipulación política y sus campañas de desprestigio" y prometió tomar las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses.

Tanto BGI como MGI negaron las acusaciones y afirmaron que se oponen a toda forma de trabajo forzado.

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, propuso la semana pasada nuevas normas para restringir la inversión en empresas chinas de biotecnología.

Otras tecnologías que ya están bajo escrutinio incluyen la inteligencia artificial y los chips, frentes clave en la competencia económica en curso entre Pekín y Washington.