EE.UU. promueve petróleo y carbón de Venezuela en cumbre G20 sobre "abundancia energética"

Estados Unidos promoverá a Venezuela, su nueva socia e invitada especial a reuniones del G20 sobre "abundancia energética" en Houston, como un territorio atractivo para el petróleo y la minería, en una cita que se produce en medio de la guerra lanzada por Donald Trump contra Irán.

Los debates, que van hasta el miércoles en esa ciudad del estado petrolero de Texas, acogen delegaciones de las mayores economías del mundo, incluidas China, India, Japón y Alemania.

También se espera la asistencia de grandes productores petroleros, como Canadá y Arabia Saudita.

Jarrod Agen, asesor presidencial y director ejecutivo del Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca, dijo que habrá "invitados especiales de Venezuela".

"Escucharán a varios ministros venezolanos que se han unido a nosotros para hablar sobre uno de los objetivos principales del presidente (Trump): convertir al hemisferio occidental en el centro de energía asequible, confiable y segura", señaló Agen.

"Tal vez escuchen más sobre Venezuela en relación con la minería y los minerales (...) Creo que el ministro de Desarrollo Minero estará aquí en Houston, tenemos varias reuniones con él en los próximos días", agregó.

Tras la captura de Maduro y el posterior acercamiento entre Washington y Caracas, Trump busca aprovechar las riquezas venezolanas con el respaldo de la presidenta interina Delcy Rodríguez, cuyo trabajo ahora es elogiado por el gobernante estadounidense.

- Practicidad sobre ideología -

Trump anunció recientemente un acuerdo petrolero con Venezuela que contempla una participación estadounidense del 35% en North American Blue Energy Partners. El trato incluye el derecho de Estados Unidos a comprar el 20% de la producción de crudo de los yacimientos venezolanos involucrados a precio de costo.

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

"Este acuerdo entre Estados Unidos, una empresa privada y Venezuela supondrá un enorme beneficio a largo plazo para Estados Unidos", dijo el secretario estadounidense del Interior, Doug Burgum.

"Todo el mundo entiende que las refinerías en las costas del Golfo de América se construyeron para procesar el crudo venezolano", agregó Burgum. Al inicio de su mandato, en enero de 2025, Trump decidió denominar como Golfo de América al Golfo de México.

Según el asesor presidencial Agen, en esta reunión del G20 primará "la practicidad sobre la ideología" en materia de energía.

- Carbón venezolano -

El secretario Burgum aseguró que "se pasa por alto es que Venezuela tiene enormes recursos de carbón, y algunas de las empresas presentes aquí eran grandes productoras de carbón venezolano hace 25 años".

"Hay recursos hidroeléctricos y de carbón. El carbón podría usarse para la energía, es la mayor fuente mundial de generación de energía. Hay grandes oportunidades porque a medida que reconstruimos la red en Venezuela, vamos a necesitar más energía para consumir localmente también", agregó.

Más temprano, Burgum había dicho que el debate en esta reunión giraría en torno a aumentar la producción y refinación y no a cerrarla, "como durante la presidencia" de Joe Biden.

- Rusia, guerra con Irán -

Rusia también enviaría a funcionarios a la cita. La inesperada presencia del ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov, causó revuelo en una reunión del G20 hace dos semanas.

Aliados europeos de Ucrania expresaron su decepción sobre la invitación estadounidense a Rusia, que contradice los esfuerzos por excluir a Moscú debido a la guerra contra su vecino.

Las reuniones ocurren cuando los precios del gas y el petróleo aumentan por la guerra abierta en Oriente Medio y que complica el abastecimiento en Europa.

Una de las prioridades de Washington como anfitrión del G20 es ampliar el acceso a una energía asequible, confiable y segura, pero el suministro se ha visto drásticamente afectado desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en febrero.

Los precios del combustible se han disparado en Estados Unidos, mientras que la impopular guerra y sus consecuencias hacen temer una derrota republicana en las elecciones legislativas de noviembre.

Trump ha acusado a Irán de prolongar el conflicto para perjudicarlo políticamente. El mandatario también acusó al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de provocar una escasez de diésel por medio de ataques a las refinerías de Rusia.