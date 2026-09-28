EEUU publica productos que se beneficiarían de acuerdo arancelario con China

La Casa Blanca publicó el domingo la lista de productos que podrían beneficiarse de reducciones arancelarias en el marco de un acuerdo con China por 30.000 millones de US$, sin precisar los tipos ni el calendario.

Washington y Pekín sellaron en octubre de 2025 una frágil tregua comercial después de una escalada de aranceles iniciada por Trump a la que China replicó con sus propias tasas. Esa suspensión se prorrogó hasta el 10 de enero.

Según el documento publicado por la Casa Blanca el domingo, ambos países "examinarán" estas listas, cuyo valor se ha calculado sobre la base de los flujos comerciales de 2024, con vistas a aplicar reducciones recíprocas "conforme a sus leyes y procedimientos internos".

Esto significa que aún no se ha modificado ningún arancel.

Estados Unidos podría así reducir sus gravámenes sobre 77 categorías de productos chinos, entre ellos fuegos artificiales, pequeños electrodomésticos, guirnaldas navideñas, sillas de automóvil para niños, juguetes no conectados y balones deportivos.

Pekín podría hacer lo mismo sobre más de 1.600 categorías de bienes estadounidenses, entre ellos carne de vacuno, de cerdo y de ave, productos del mar, lácteos, trigo, maíz, carbón, whisky, cosméticos, madera y equipos médicos.

La Casa Blanca anunció la madrugada del sábado un consenso sobre "recomendaciones" para un trato aduanero más favorable para estos bienes "no sensibles", luego de la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Washington.

Pekín confirmó el sábado un "arreglo" de reducción arancelaria recíproca, cuya aplicación solicitaron ambos líderes.

Estados Unidos también informó de un compromiso chino de importar al menos 10 millones de toneladas de carbón estadounidense al año en 2027 y 2028, pero esto no figura en el comunicado de Pekín.

En cuanto a las tierras raras, que constituyen el centro de la disputa, las conversaciones continúan, según la Casa Blanca.

"Queremos disponer de un conjunto de productos que podamos intercambiar con los chinos en condiciones más ventajosas", explicó el viernes a la cadena CNBC el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.