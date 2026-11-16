EEUU recupera lentamente la normalidad en el tráfico aéreo

El tráfico aéreo en Estados Unidos comenzaba a volver a normalidad el lunes, luego de tres días de alteraciones generadas por una orden de la autoridades aeronáuticas de suspender los vuelos.

El gobierno estadounidense aseguró que una actualización defectuosa de los sistemas de los equipos de comunicaciones provocó la suspensión, una decisión que las autoridades ya tomaron en 2023 por un fallo informático y en 2001 tras los atentados del 11 de septiembre.

El lunes por la mañana, se cancelaron 276 vuelos y 850 sufrían retrasos, según el sitio de seguimiento aéreo FlightAware, lo que representa una cierta mejoría respecto al domingo, cuando fueron cancelados 2.300 y 10.000 sufrieron retrasos.

Los aeropuertos del país se convirtieron en estampas caóticas. Pasajeros deambulaban por los pasillos mientras otros se hacían hueco para descansar en el suelo a la espera de novedades o de que se les cambiara la reserva.

El gobierno dijo la orden de suspensión se dio por un trabajo defectuoso en la actualización de los cables de comunicación del control del tráfico aéreo.

Donald Trump culpó el domingo a su predecesor, Joe Biden. El presidente insistió en criticar la herencia que le dejó el demócrata y pidió al Congreso que apruebe fondos para modernizar el sistema de control de tráfico aéreo.

"La Administración Biden fue un desastre para la FAA", afirmó Trump, refiriéndose a la Administración Federal de Aviación.

"Todo lo que tocaban salía mal. Se gastó mucho dinero de forma imprudente, lo que empeoró un sistema antiguo y defectuoso más aún de lo que estaba cuando empezaron", señaló Trump.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, adelantó el domingo que la situación no recuperaría "por completo la normalidad", hasta última hora del lunes, dijo en la ABC News.

- "Soy el secretario" -

Duffy rechazó las críticas y las peticiones de dimisión. El republicano repitió la justificación de Trump de la herencia, ya que algunos equipos de radar de los aeropuertos datan de la década de 1960.

"Así que, cuando trabajamos y las cosas salen mal, por supuesto que soy el secretario. Pero también tengo que reconocer lo que me encontré al llegar", declaró Duffy en una entrevista en la CNN.

El secretario de Transporte ha solicitado 50.000 millones de dólares para mejorar y modernizar el sistema de control del tráfico aéreo, y ha instado al Congreso a "estar a la altura de las circunstancias".

Pero los demócratas, que en enero pasan a controlar las dos Cámaras del Congreso, le han replicado que esta medida la podría haber impulsado en estos dos últimos años en los que los republicanos tenían mayoría legislativa.