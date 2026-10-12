EEUU reitera que España debe controlar sus fronteras y combatir inmigración masiva

Estados Unidos pidió este lunes a España que refuerce el control de sus fronteras, que combata la inmigración masiva y que aumente su gasto en defensa, en un mensaje con motivo de la fiesta nacional del aliado europeo.

Socios en el seno de la OTAN, Washington y Madrid han mostrado abiertamente sus diferencias políticas desde que el republicano Donald Trump volvió a la Casa Blanca.

Trump exigió a los miembros de la Alianza Atlántica que aumentaran su gasto militar hasta el 5% del PIB, y el gobierno socialista de Pedro Sánchez fue el único en contestar ese objetivo.

El Departamento de Estado publica regularmente mensajes de congratulación para los países que festejan su fiesta nacional, pero en esta ocasión el destinado a España contiene críticas.

"Para avanzar en prioridades esenciales para la seguridad y la prosperidad de ambas naciones, Estados Unidos seguirá instando a España a adoptar medidas significativas para mantener fronteras firmes y seguras, combatir la migración masiva y aumentar la inversión en las capacidades de defensa necesarias para reforzar la seguridad europea" explica el texto.

Trump calificó la llegada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos a Ceuta en 48 horas, a finales de julio, como una "invasión".

"Al celebrar este año el 250º aniversario de Estados Unidos, reconocemos el apoyo que España brindó durante nuestra lucha por la libertad en la Revolución Americana, así como los vínculos económicos cada vez más estrechos y los valores culturales que compartimos hoy" añade el mensaje.

La crisis migratoria en Ceuta provocó también críticas del gobierno Trump, que considera que el gobierno de coalición de izquierdas pagó las consecuencias de una política a su juicio laxista.

Tanto el gobierno Trump como el gobierno de Sánchez afrontan elecciones legislativas, ambos con sondeos en contra.

Estados Unidos renueva su Cámara de Representantes y un tercio de su Senado el 3 de noviembre, mientras que Sánchez adelantó las elecciones generales al 29 de noviembre.