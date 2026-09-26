EEUU rejuvenecido inicia nuevo ciclo de Pochettino con goleada ante Perú

Con una formación renovada y una marcada apuesta por la juventud, Estados Unidos goleó 4-1 a Perú este sábado en Orlando, en el inicio de un nuevo ciclo del argentino Mauricio Pochettino al frente del US Team.

Ante 24.228 espectadores en el Inter&Co Stadium, el equipo estadounidense presentó una alineación con tres jovencitos como titulares y siete cambios respecto al conjunto que en julio cayó 4-1 ante Bélgica en los octavos de final del Mundial.

La apuesta de Poch por los juveniles fue recompensada rápidamente. A los cuatro minutos, Justin Ellis, delantero de 19 años del Orlando City, abrió el marcador con un cabezazo tras un tiro libre de Gio Reyna.

"Probablemente he soñado con este día unas 500 o 1.000 veces en mi vida, desde que tenía cinco años", dijo Ellis después del partido.

El juvenil, cuyo tanto tuvo un sabor especial por celebrar en el estadio de su equipo, añadió: "Ni siquiera puedo describir lo que siento. Es una locura".

Perú, en plena reconstrucción tras quedar fuera de dos Mundiales consecutivos, reaccionó a los 15 minutos gracias a Gianluca Lapadula, el veterano italo-peruano que conectó de cabeza un centro de Yoshimar Yotún para establecer el empate.

La igualdad se mantuvo hasta el segundo tiempo, cuando una controvertida decisión del árbitro jamaicano Steffon Dewar inclinó el partido a favor de los locales.

El colegiado sancionó un penal por una falta de Jesús Pretell sobre otro juvenil, Mathis Albert, de 17 años, aunque la infracción había comenzado fuera del área.

Malik Tillman convirtió desde los once metros al minuto 66.

El US Team aprovechó el impulso y amplió la ventaja a los 72, cuando Julian Hall, de 18 años, empujó a la red un centro de Sebastián Berhalter.

A los 90, el propio Berhalter cerró la goleada con un potente remate desde fuera del área.

La selección estadounidense dominó la posesión y mostró una ofensiva con gran dinámica y frescura, aunque Perú también encontró espacios, especialmente durante el cierre del primer tiempo.

Yotún, de 36 años, fue uno de los principales referentes del conjunto sudamericano, que no pudo mantener su intensidad tras el descanso.

- El nuevo proyecto de Poch -

El encuentro marcó el inicio del segundo ciclo de Pochettino, quien renovó su contrato hasta 2030 después de conducir a Estados Unidos a los octavos de final del Mundial.

La convocatoria, que mostró una seria renovación nominal, también responde a la intención de desarrollar jugadores de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Estados Unidos continuará su preparación el martes frente a Chile, en Misuri. Perú, por su parte, seguirá su gira norteamericana con un amistoso el mismo día ante México en Nueva Jersey.