EEUU respaldará la Oficina de Apoyo de la ONU en Somalia por un año más

Estados Unidos respaldará el mandato de la Oficina de Apoyo de la ONU en Somalia (UNSOS, en inglés) por un año más, dijo a la AFP un portavoz del Departamento de Estado el domingo.

El respaldo será pese a que antes Washington había anunciado que detendría a finales de año los pagos a la UNSOS, que proporciona apoyo logístico a la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM, en inglés), una fuerza clave que respalda al ejército somalí.

Esto había puesto en duda el futuro de la misión.

El domingo, el Departamento de Estado dijo que, tras analizar la situación, Estados Unidos ha decidido "apoyar la renovación por un año de los mandatos" tanto de UNSOS como de AUSSOM.

Un apoyo adicional de la UNSOS contribuiría a contener amenazas desde Somalia y a "prevenir el surgimiento de una crisis mayor de seguridad en la región que socavaría los intereses de Estados Unidos", dijo el portavoz del Departamento.

Somalia ha combatido a Al Shabaab durante cerca de dos décadas. El grupo militante lanzó el año pasado una ofensiva con la que recuperó gran parte del territorio que las fuerzas federales habían conquistado en 2022 y 2023.

La AUSSOM busca ayudar a las fuerzas de seguridad somalíes a combatir a Al Shabaab y sus afiliados, con el fin de reforzar la estabilidad en Somalia.

Aunque sucesivas misiones de la Unión Africana han combatido contra Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, con la ayuda de fuerzas occidentales, el grupo aún controla grandes partes del centro de Somalia.

Estados Unidos adoptó la decisión tras consultas con aliados y socios de Estados Unidos en la región, dijo el portavoz.

Pero advirtió que Washington no está haciendo un "compromiso indefinido" de respaldo.

El portavoz destacó la necesidad de que Somalia y la Unión Africana refuercen la planificación para trasladar el apoyo financiero y logístico de la ONU hacia "soluciones de seguridad regional más sostenibles".

Washington ha expresado su frustración ante la falta de progreso contra Al Shabaab.