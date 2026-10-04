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LA NACION

EEUU retira todos sus bombarderos de base en Reino Unido bajo sospecha de ataque

La Fuerza Aérea de EE; UU; retiró sus bombarderos de la base RAF Fairford tras un atentado terrorista planeado

EEUU retira todos sus bombarderos de base en Reino Unido bajo sospecha de ataque
EEUU retira todos sus bombarderos de base en Reino Unido bajo sospecha de ataque

WASHINGTON (AP) — La Fuerza Aérea estadounidense ha traído de vuelta a sus bombarderos estacionados en una base aérea militar en Reino Unido operada por Estados Unidos, utilizada para atacar a Irán, tras una investigación sobre un atentado terrorista planeado en la base RAF Fairford.

Los bombarderos fueron redesplegados a sus bases de origen en Estados Unidos, según un funcionario del Pentágono que no estaba autorizado a hablar sobre movimientos militares sensibles y habló el domingo bajo condición de anonimato.

Observadores de la aviación como la Military Air Tracking Alliance han observado decenas de bombarderos B-52 y B-1 operando desde RAF Fairford desde los primeros días de la guerra con Irán. Los observadores notaron que un gran número de bombarderos B-1 salió volando de la base el domingo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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