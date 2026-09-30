EEUU revisa al alza crecimiento económico en el 2T y la inflación sigue estable

Estados Unidos informó el miércoles que su economía creció más de lo previsto en el segundo trimestre, mientras la inflación se mantuvo estable y las contrataciones en el sector privado aumentaron por encima de las expectativas.

Estos datos suponen un impulso para el presidente Donald Trump en vísperas de las elecciones legislativas de noviembre, en las que la situación económica es un tema central para los votantes.

El Departamento de Comercio revisó al alza su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre en la mayor economía del mundo, elevándola en 0,7 puntos porcentuales hasta 2,2%.

"Los factores que contribuyeron al aumento del PIB real en el segundo trimestre fueron el gasto de los consumidores, la inversión y las exportaciones. Las importaciones, que se restan en el cálculo del PIB, aumentaron", señaló la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Los analistas señalaron que buena parte de la revisión al alza procede de sectores expuestos al auge de la tecnología de inteligencia artificial (IA).

"Las revisiones anuales muestran que la IA ha contribuido más al crecimiento y menos a la inflación en los últimos años de lo que se pensaba", afirmó Michael Pearce, economista jefe para Estados Unidos en Oxford Economics.

La BEA también revisó al alza, del 2,1% al 2,5%, el crecimiento del primer trimestre, principalmente por el gasto de los consumidores y las exportaciones de servicios.

Inflación estable

La BEA también señaló que el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), el indicador de referencia de la Reserva Federal (Fed, banco central), se situó en el 3,4% interanual en agosto, sin cambios respecto al mes anterior tras una revisión de los datos de julio.

Los hogares y las empresas estadounidenses sufren desde la pandemia el impacto de los altos precios, con una inflación que supera el objetivo del 2% de la Fed desde principios de 2021.

A comienzos de este mes, la Fed subió los tipos de interés por primera vez en tres años para combatir la inflación, a entre el 3,75% y el 4%.

El PCE abarca un espectro más amplio del gasto de los hogares que la otra referencia clave, el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La inflación en Estados Unidos se vio afectada por algunas de las políticas de Trump, incluida la imposición de aranceles. La guerra con Irán disparó los precios de la energía a nivel global y los consumidores estadounidenses pagan de media un 50% más en las gasolineras.

La inflación PCE subyacente, que excluye los volátiles precios de la energía y los alimentos, se situó en el 3,0% interanual.

Los mercados siguen de cerca los datos de inflación para anticipar las próximas decisiones de la Fed sobre las tasas.

Tasas más altas significan crédito más caro, lo cual presiona el gasto a la baja y libera presiones sobre los precios.

El martes, un influyente directivo de la Fed afirmó que no había "urgencia" por volver a subir los tipos, aunque indicó que podría ser necesario un nuevo incremento antes de fin de año.

Bernard Yaros, de Oxford Economics, señaló que es poco probable que los nuevos datos del PCE hagan que la Fed flexibilice la política monetaria, especialmente ante la presión inflacionaria derivada de la guerra en Irán.

Las revisiones del miércoles a los datos del PCE responden a cambios metodológicos previstos.

Repunte del empleo

El mercado laboral estadounidense se ha mantenido estable este año, lo que ha permitido a la Fed centrarse en la inflación.

El miércoles, la firma ADP informó de que la contratación en el sector privado estadounidense repuntó con fuerza en septiembre, tras registrar el mes anterior su ritmo más lento del año.

Las empresas privadas crearon 90.000 puestos en septiembre, frente a 38.000 en agosto, muy por encima de lo esperado.

Los mercados siguen de cerca los datos de ADP antes de la publicación de las cifras oficiales de empleo, previstas para el viernes.

El analista Matthew Martin dijo que los datos de ADP subrayan "la fortaleza del mercado laboral".

"Respaldarán las expectativas del mercado de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal" para controlar la inflación, añadió.