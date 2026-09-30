EEUU revisa al alza el crecimiento del PIB en el segundo trimestre, a 2,2%

El Departamento de Comercio de Estados Unidos revisó al alza este miércoles su estimación del crecimiento del PIB del segundo trimestre de la mayor economía del mundo, elevándola en 0,7 puntos porcentuales hasta 2,2%.

Según indicó la Oficina de Análisis Económico en un comunicado, los factores que contribuyeron al aumento fueron "el gasto de los consumidores, la inversión y las exportaciones".

"Las importaciones, que se restan en el cálculo del PIB, aumentaron", agregó.

Los nuevos datos suponen un impulso para el presidente Donald Trump en víspera de las elecciones legislativas de noviembre, en las que su Partido Republicano busca mantener el control del Congreso y que tienen a la situación económica como un tema central para los votantes.

En un análisis por sectores, los que más contribuyeron al aumento fueron el rubro inmobiliario, la información, la fabricación de bienes duraderos y las finanzas y los seguros, según los datos oficiales.

Sectores como el transporte, el comercio minorista y la fabricación de bienes no duraderos registraron retrocesos.

El Departamento de Comercio también revisó al alza su estimación de crecimiento del PIB en el primer trimestre, en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 2,5%.

Ese cambio se debió principalmente a revisiones al alza del gasto de los consumidores y de las exportaciones de servicios, informó el gobierno.