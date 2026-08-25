EE.UU. revocará visas de miles de solicitantes de asilo

El Departamento de Estado anunció el martes que revocará las visas de negocios y turismo de un gran número de extranjeros que solicitaron asilo en EE.UU., en el marco de la política antimigratoria del presidente Donald Trump.

"Estamos colaborando con el DHS (Departamento de Seguridad Nacional, ndlr.) para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a EE.UU. alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente", declaró a la AFP el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmando informaciones de prensa.

"Obtener una visa con el fin de solicitar asilo constituye fraude, lo cual es motivo para la revocación", agregó Pigott.

Medios estadounidenses han reportado que el gobierno ha revocado hasta 200.000 visas, lo que representaría un récord.

El Departamento de Estado no ha confirmado esta cifra, pero tampoco la ha desmentido. Subrayó que el proceso se llevará a cabo "de manera progresiva".

A comienzos de agosto, el Departamento de Estado anunció que, desde el regreso al poder de Donald Trump en enero de 2025, a unos 175.000 extranjeros les fueron revocadas sus visas por motivos tan diversos como actividades delictivas, infracciones a la ley como conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, o incluso por haber "celebrado" el asesinato del conservador Charlie Kirk.

Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración clandestina una prioridad y ha expulsado masivamente a inmigrantes en situación irregular.

También ha restringido de manera amplia la entrada legal de ciudadanos extranjeros.