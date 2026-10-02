EEUU sanciona a presunta red de financiación de Hamás

Estados Unidos sancionó el viernes a tres personas y dos organizaciones benéficas con sede en Francia, a las que acusa de integrar una red que habría recaudado más de 2 millones de dólares para el movimiento islamista palestino Hamás.

Según el Departamento del Tesoro, encargado de las sanciones, quedó al descubierto una compleja red de financiamiento para transferir fondos a Hamás, incluso en criptomonedas, mediante organizaciones benéficas que actuaban como fachada.

Entre los sancionados figura Saleem Abdallah Saleem al Zaq, identificado como un miembro de Hamás que supervisa la red financiera y trabaja con la oficina de medios del grupo.

Las medidas punitivas alcanzan además a Faouzi Barika y Amel Oualid, vinculados a las organizaciones benéficas con sede en Francia Association Baraka y Ensemble C Mieux, también sancionadas el viernes.

Barika y Oualid "operan desde Francia, donde dirigen supuestas organizaciones benéficas que, en apariencia, recaudan dinero con fines humanitarios para ayudar a los civiles de Gaza", indicó el Tesoro.

Señaló que esta red recaudó más de 2 millones de dólares entre 2020 y 2026, de los cuales 1,5 millones se obtuvieron después del ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás contra Israel.

Ese ataque provocó una ofensiva militar de Israel sobre Gaza que dejó vastas zonas del territorio palestino reducidas a escombros y más de 74.000 muertos, según cifras avaladas por la ONU.

La ofensiva israelí despertó simpatía mundial por la causa palestina, aunque los gobiernos aliados de Israel evitaron una condena rotunda.