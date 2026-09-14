EE.UU. tiene armas desplegadas en el espacio, afirma la Fuerza Espacial

EE.UU. tiene armas desplegadas en el espacio, informó la Fuerza Espacial nacional este lunes.

Es la primera vez que se confirma la presencia de este tipo de capacidades en órbita.

"Estados Unidos cuenta con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta contra acciones hostiles de adversarios", dijo un portavoz de la Fuerza Espacial en un comunicado que no ofreció detalles sobre las armas.

Estas armas permiten "disputar y controlar" el espacio y "afectar las capacidades del adversario", señaló un comunicado. "Estas capacidades pueden emplearse con fines ofensivos y defensivos", indicó.

Tanto Rusia como China -los dos principales rivales geopolíticos de EE.UU.- representan posibles amenazas para los intereses estadounidenses en el espacio.