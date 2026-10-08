EEUU transmitirá en vivo fusilamiento de condenado por ataque a base militar

Estados Unidos transmitirá en vivo el fusilamiento del condenado a muerte por una masacre en una base militar en 2009, dijo un funcionario del Pentágono el jueves.

Nidal Hasan, exsiquiatra del Ejército de Estados Unidos, abatió a 13 personas en la base militar Fort Hood en 2009.

Su ejecución, prevista para el 3 de diciembre, será la primera que realicen las fuerzas armadas desde 1961, y la primera llevada a cabo por un pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que la ejecución será "pública".

Y "será transmitida en vivo. Se darán más detalles", señaló a la AFP el funcionario del Pentágono en condición de anonimato.

Hegseth dijo al "influencer" y activista de derecha Jack Posobiec que un pelotón se encargará de cumplir con la orden de pena de muerte.

"Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento de soldados, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público", dijo Hegseth en un video compartido en X por varias cuentas oficiales del Pentágono.

En un video separado, Posobiec preguntó al jefe del Pentágono si Hasan había hecho alguna petición final.

"No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre", dijo.

La última ejecución militar en Estados Unidos fue en 1961, cuando John Bennett fue ahorcado por violación e intento de homicidio.

- Afganistán e Irán -

Según el grupo de derechos de Amnistía Internacional, se sabe de al menos 17 ejecuciones públicas realizadas en 2025: seis en Afganistán y 11 en Irán.

De acuerdo con la oenegé Centro de Información sobre la Pena de Muerte, 135 soldados han sido ejecutados por el ejército de Estados Unidos desde 1916.

El Pentágono anunció a comienzos de esta semana que el presidente Donald Trump había aprobado la ejecución de Hasan por llevar a cabo un ataque inspirado en Al-Qaeda.

Doce de los muertos y 30 de los heridos eran soldados. Hasan fue alcanzado por los disparos de una agente de la policía civil y quedó parcialmente paralizado.

Fue sentenciado a muerte por un jurado militar en 2013.

Hasan asumió su propia defensa durante el juicio, pero no llamó a ningún testigo ni rindió declaración ni intentó negar los cargos.

Los abogados defensores designados por el tribunal creían que el exsiquiatra estaba buscando la pena de muerte.

Al tribunal que lo condenó se le informó que él se oponía a las ocupaciones militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán.

También que Hasan había hablado con una supuesta figura de Al-Qaeda, el clérigo radical Anwar al Awlaki.

De origen yemaní y con la ciudadanía estadounidense, al Awlaki murió en un ataque con drones de Estados Unidos en Yemen.

Aunque los tiroteos masivos son comunes en Estados Unidos, son relativamente raros en instalaciones militares.

En 2025, un soldado abrió fuego en una base en el estado de Georgia, e hirió a cinco soldados antes de que fuera detenido.

En 2019, un marine estadounidense mató a tiros a dos personas e hirió a una tercera en una base en Hawái.

Ese mismo año un alumno militar saudí asesinó a tres personas en una instalación militar en Florida.

Y un ciudadano de Estados Unidos, nacido en Kuwait, atacó dos instalaciones militares en Tennessee en 2015, matando a cuatro marines y un marinero.

El FBI concluyó que el episodio fue inspirado por un "grupo terrorista internacional".