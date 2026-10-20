EEUU veta el uso de la IA china DeepSeek en agencias gubernamentales

El gobierno de Estados Unidos ordenó el lunes a sus agencias que dejaran de utilizar herramientas de inteligencia artificial de la start-up china DeepSeek, mientras ambos países compiten por la supremacía en este sector de rápida evolución.

Un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional anunció la prohibición de los productos desarrollados por DeepSeek —y de las herramientas creadas con esa IA por terceros—, indicando que deben retirarse de los dispositivos informáticos.

El departamento puede dar instrucciones a las agencias civiles, pero no a las fuerzas armadas ni a los servicios de inteligencia. El Departamento de Defensa en Washington no respondió a una solicitud de comentarios de la AFP.

"Los modelos de DeepSeek presentan múltiples vectores de amenaza", señaló un documento adjunto al comunicado del lunes.

El uso de herramientas de IA de DeepSeek "puede derivar en la transferencia de datos sensibles a (China) si son utilizadas por empleados o proveedores del gobierno de Estados Unidos", advirtió el departamento.

Sus servidores están ubicados en China, cuyo sistema legal permite al gobierno tener una "amplia autoridad" para acceder a la infraestructura de empresas privadas, añadió.

DeepSeek, uno de los principales laboratorios de IA de China, sacudió la industria en enero de 2025 con un chatbot de bajo costo y alto rendimiento, desafiando a las empresas estadounidense.

Estados Unidos ha acusado a DeepSeek y a otras grandes empresas chinas de IA de robar de forma sistemática las capacidades de los modelos de vanguardia desarrollados por sus rivales estadounidenses.