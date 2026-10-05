EEUU y aliados alertan de presuntos "planes letales" de Irán en la región

Estados Unidos, Canadá y otros ocho países de América Latina y el Caribe alertaron este lunes de presuntos "planes letales" y "operaciones de influencia maligna" de Irán en la región, mediante un comunicado conjunto.

El comunicado recuerda que Estados Unidos y Paraguay acogieron un foro antiterrorista el mes pasado, y señala que ahora los diez países firmantes desean condenar "las acciones terroristas y otras operaciones de influencia maligna en nuestro hemisferio llevadas a cabo por Irán y sus apoderados terroristas".

El texto no da ningún ejemplo concreto de esos "esfuerzos hostiles", que supuestamente incluirían "una serie de planes letales patrocinados por Irán y sus representantes, recaudación ilícita de fondos, injerencia política y actividades de influencia extranjera".

Además de Estados Unidos y Canadá, los países firmantes son Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

"Estamos unidos en nuestra determinación de proteger a nuestros países y a nuestros pueblos contra tales amenazas", añaden en el texto.

"La República Islámica de Irán y sus representantes deben cesar estas acciones inmediatamente", advierten los firmantes.