EE.UU. y Polonia avanzan en diálogo para instalar base militar, dice Trump

El presidente Donald Trump afirmó el jueves que se habían logrado "grandes avances" para el establecimiento de una base militar de EE.UU. en Polonia, después de que Varsovia dijera que dialogaba sobre el tema con Washington.

"Gracias al valiente liderazgo de mi amigo Karol Nawrocki, presidente de Polonia, se están logrando grandes avances hacia el establecimiento de una base del Ejército estadounidense en Polonia", dijo Trump en las redes sociales.

"Si esto sucede, la ubicación se anunciará muy pronto. Será un paso histórico para nuestra gran alianza entre Estados Unidos y Polonia", agregó.

El anuncio de Trump se produce a pesar de que su administración ha iniciado una revisión formal de su presencia militar en Europa, lo que ha despertado temores entre los aliados de que podría reducir sus fuerzas en las naciones europeas.

Sin embargo, Polonia -que comparte frontera tanto con Ucrania como con Rusia en el flanco oriental de la OTAN y destina alrededor del 5% de su PIB a defensa- trabaja para reforzar la presencia estadounidense en su territorio.

El viceministro de Defensa polaco, Pawel Zalewski, declaró en agosto que su país estaba negociando con Washington la posible instalación de una base estadounidense permanente en su territorio.

"Ya hemos completado la fase inicial (del proceso), por no hablar de la voluntad política, que se manifestó hace tiempo", dijo Zalewski a la cadena pública TVP.

Actualmente hay cerca de 10.000 soldados estadounidenses desplegados en Polonia -país que también es miembro de la Unión Europea-, aunque casi exclusivamente bajo un régimen de rotación.

Karol Nawrocki es un conservador aliado de Trump y visitó la Casa Blanca el año pasado. En esa ocasión, el presidente estadounidense ofreció enviar más tropas estadounidenses a Polonia.

Washington ha criticado duramente a varios países europeos que no permitieron que las fuerzas estadounidenses utilizaran las bases de la OTAN en sus territorios en el marco de la guerra con Irán.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, amenazó con reducir la contribución de su país al presupuesto de la alianza si ciertos Estados se negaban a cumplir los compromisos adquiridos el año pasado en la cumbre de la OTAN en La Haya.

En ese encuentro, los integrantes de la alianza atlántica se comprometieron a destinar, para 2035, al menos el 5% de su PIB a gastos de seguridad, incluido un 3,5% dedicado estrictamente a gastos militares.