EEUU y Taiwán firman acuerdo para reducir aranceles y fomentar inversiones

Estados Unidos anunció este jueves un acuerdo con Taiwán para reducir los aranceles a los productos de la isla asiática, al tiempo que se incrementarán las inversiones de empresas taiwanesas en la industria tecnológica estadounidense.

Según el convenio, Washington reducirá los aranceles a los productos taiwaneses al 15%, frente a la tasa actual del 20%, que se aplicaba de forma recíproca para abordar el déficit comercial estadounidense y prácticas que el país norteamericano considera desleales.

Los aranceles sectoriales sobre autopartes, madera y productos derivados de la madera taiwaneses también se limitarán al 15%, informó el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Las empresas taiwanesas de semiconductores y tecnología realizarán a su vez "nuevas inversiones directas por un total de al menos US$ 250.000 millones" para construir y ampliar su capacidad en áreas como los semiconductores avanzados y la inteligencia artificial en Estados Unidos.

Taiwán brindará igualmente "garantías de crédito de al menos US$ 250.000 millones para facilitar inversiones adicionales por parte de empresas taiwanesas", añadió el Departamento de Comercio.

El acuerdo se alcanzó tras meses de negociaciones.

El presidente taiwanés, Lai Ching-te, se había comprometido a impulsar las inversiones en Estados Unidos y aumentar el gasto en defensa, mientras su gobierno intentaba reducir los aranceles estadounidenses y evitar que afectaran a sus exportaciones de semiconductores.

El Departamento de Comercio precisó este jueves que las empresas taiwanesas que construyan nuevas plantas de producción de chips en Estados Unidos también recibirán un trato más favorable en lo que respecta a futuros aranceles sobre semiconductores.