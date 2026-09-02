EE.UU. y Ucrania negocian sobre licencias para producir interceptores Patriot

EE.UU. y Ucrania negocian para que el país europeo obtenga licencias para producir los interceptores Patriot que ayudarían a repeler los ataques con misiles rusos, dijo el secretario de Estado estadounidense el miércoles.

Consultado sobre el tema, el secretario Marco Rubio aseguró en entrevista con un programa radial de Fox News que "se está negociando mientras hablamos".

Sin embargo, dijo que conceder las licencias de los sistemas de defensa aérea no era "una solución inmediata", ya que llevaría varios años construir las fábricas.

Durante una visita en julio a Washington, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que había discutido con su homólogo estadounidense, Donald Trump, obtener las licencias para producir los Patriot.

Tanto Kiev como Moscú han intensificado los ataques aéreos entre sí en los últimos meses, causando un número cada vez mayor de víctimas civiles, más de cuatro años después de que iniciara la invasión de Rusia a Ucrania en 2022.

La defensa contra misiles balísticos, particularmente difíciles de interceptar, se ha convertido en una prioridad para Kiev.

Pero, de acuerdo con Rubio, "el mundo entero está pidiendo más interceptores aéreos".

"Se ha convertido en la principal necesidad de defensa del planeta, no solo para Ucrania, sino del planeta", agregó, en especial, por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán.