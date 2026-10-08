Ejecución de condenado por ataque a base militar será "pública", dice el Pentágono

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, condenado por un tiroteo en una base militar, será "pública", según un video difundido este jueves por el Pentágono.

"Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público", dijo Hegseth al "influencer" y activista de derecha Jack Posobiec, en un video compartido en X por varias cuentas oficiales del Pentágono.

Hasan, psiquiatra del Ejército de Estados Unidos, asesinó a 13 personas en Fort Hood en 2009.

Doce de los muertos y 30 de los heridos eran soldados. Hasan fue alcanzado por los disparos de una agente de la policía civil y quedó parcialmente paralizado.

Su ejecución será la primera llevada a cabo por las fuerzas armadas estadounidenses desde 1961.