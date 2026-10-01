Ejecución de mujer en Tennessee parece haber fallado, según testigos

La ejecución de una mujer en Tennessee, Estados Unidos, parece haber fallado el miércoles, ya que testigos y el abogado de la condenada Christa Pike dijeron a medios locales que seguía respirando y se le oía roncar después de recibir la inyección letal.

"Parece que esto no salió como se suponía que debía salir", dijo el periodista de investigación John North, de WBIR, quien presenció la escena. "Cuando salimos del edificio, hasta donde sabíamos, probablemente seguía viva", añadió. Las autoridades penitenciarias no confirmaron el resultado de la ejecución de Pike, quien sería la primera mujer ejecutada en ese estado en 200 años.