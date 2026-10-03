Ejecutivo Jed Hoyer lamenta el colapso final de los Cachorros y se enfocará en mejorar el pitcheo

CHICAGO (AP) — Al final de un verano que Jed Hoyer calificó como “distinto a cualquier temporada que haya vivido”, el presidente de operaciones deportivas de los Cachorros de Chicago afirmó que el desplome del equipo al cierre de la campaña y en los playoffs fueron difíciles de digerir.

“En última instancia, al estar aquí hoy, se siente como si hubiéramos dejado escapar algo”, manifestó Hoyer el viernes durante su charla con los medios una vez concluida la campaña. “Eso es lo más duro. Creo que estos aficionados merecen partidos de playoffs en casa y los dejamos escapar en septiembre, especialmente en la última semana”.

Mucho antes de una barrida de dos juegos en la postemporada en San Diego, los Cachorros estaban a tres juegos de los Cerveceros en la División Central de la Liga Nacional y poseían el primer pasaje de comodín el 12 de agosto.

Sin embargo, cerraron la temporada con marca de 18-23, incluido un registro de 2-5 contra los Cerveceros y un cierre de 2-4 que contribuyó a que perdieran la ventaja de jugar en casa.

Incluso con el mejor bateo y, posiblemente, la mejor defensa del béisbol, las lesiones de los abridores, un bullpen irregular y un bateo intermitente incidieron en la incapacidad de los Cachorros para mantener el ritmo de los Cerveceros.

El bajón final fue coherente con una campaña alocada en la que Chicago encadenó dos rachas de 10 victorias y una de 10 derrotas en el camino a 89 triunfos, la segunda mayor cantidad para la franquicia desde 2018.

Los Cachorros lideraron las Grandes Ligas con 850 carreras en la temporada regular y tuvieron la primera campaña 40-40 por parte de un pelotero en la historia del equipo. La logró Pete Crow-Armstrong, quien se perfila como el Jugador Más Valioso.

Asimismo, Chicago disfrutó de un cierre encendido de Alex Bregman tras un inicio dolorosamente lento —nadie conectó más jonrones después del 27 de julio que los 18 de Bregman, de un total de 28 en la temporada.

Pero los Cachorros apenas anotaron una carrera con ocho hits en las dos derrotas ante los Padres.

“Tenemos que trabajar muy duro para volver a ese lugar”, señaló Hoyer. “Obviamente, creo que derrotas como ésta motivan mucho, pero en este momento, ahora mismo, pienso en los aficionados que apoyaron tanto a este equipo porque siento que merecían una larga trayectoria este año”.

Los abridores proyectados de la rotación Kade Horton y Justin Steele se perdieron toda la temporada, mientras que Edward Cabrera y Matthew Boyd pasaron tiempo en la lista de lesionados.

El dominicano Cabrera, una adquisición destacada antes de la temporada, tuvo la peor campaña de su carrera cuando estuvo sano. Los Cachorros incorporaron a los abridores Kevin Gausman y Clay Holmes en la fecha límite de canjes, sin que dieran resultado.

Sólo los Atléticos permitieron más jonrones en 2026 que los 231 que concedieron los Cachorros, y Hoyer reconoció que su equipo ha hecho un mejor trabajo desarrollando bateadores y jugadores de posición que lanzadores, al punto de que eso está frenando a la franquicia.

“Desde el punto de vista del pitcheo este año, tuvimos dificultades desde el principio”, explicó Hoyer. “Parte de eso se debió a lesiones de algunos muchachos con los que realmente contábamos, pero parte se debió a un bajo rendimiento. Parte se debió a algunas adquisiciones fallidas. Creo que eso es algo que tenemos que revisar. Ahora mismo, estamos desequilibrados, ¿y cómo equilibramos eso?”

Los problemas de pitcheo sólo subrayan la frustración por no poder seguir el paso de los Cerveceros pese a la ventaja de los Cachorros en recursos y tamaño de mercado, incluso después de contratar al mánager Craig Counsell, arrebatándoselo a Milwaukee antes de la temporada 2024.

“Vayan y pregúntenle al resto de las Grandes Ligas. Es difícil mantenerse a la par”, dijo Counsell antes del primero de los siete juegos de final de temporada contra los Cerveceros. “Están teniendo una temporada fabulosa. ‘Decepcionado’ no es la palabra correcta. Son un buen equipo. No me sorprende eso. No me sorprende en absoluto. Nosotros somos un buen equipo. Quiero decir, no somos un equipo de 100 victorias. No vamos a ser un equipo de 100 victorias este año”.

Hoyer reconoció que los Cachorros tienen una ventaja financiera en la Central, pero sostuvo que eso no necesariamente es cierto en toda la Liga Nacional. Aun así, los Cerveceros han fijado un estándar que los Cachorros no están alcanzando pese a una nómina de 248 millones de dólares, la octava más alta de las Grandes Ligas, que es casi el doble de la de Milwaukee.

Es probable que haya cambios de cualquier manera, con 10 posibles agentes libres, incluidos los populares jardineros Seiya Suzuki e Ian Happ, de cara a un receso en que, según Hoyer, el objetivo principal será mejorar el cuerpo de lanzadores.

“El equipo se va a ver y sentir diferente el próximo año”, afirmó Hoyer. “En muchos sentidos, eso es algo bueno”.

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