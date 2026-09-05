Ejército de EE.UU. dice que atacó a tres buques petroleros iraníes

El ejército de EE.UU. dijo el sábado que destruyó tres petroleros iraníes después de que los Guardianes de la Revolución abrieran fuego contra buques de guerra estadounidenses.

Las embarcaciones iraníes fueron atacadas "frente a la costa de la isla de Jarg" y en el golfo de Omán, dijo el Mando Central de EE.UU. (Centcom) para Oriente Medio.

Uno de los petroleros fue impactado "después de que se ordenara a la tripulación abandonar el barco", precisó el ejército estadounidense.

En un video difundido por Centcom se ven las bolas de fuego que siguieron a los impactos de los proyectiles contra los buques.

Los objetivos formaban "parte de una red clandestina multimillonaria que financia" al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Cgri) y sus socios en la región, agregó el ejército.

Ningún soldado estadounidense resultó herido, añadió.

"Que el mensaje al Cgri sea claro: si disparan contra dos de nuestros barcos, impondremos un costo económico aún mayor, eliminando tres de los suyos", declaró el comandante del Centcom, almirante Brad Cooper.

EE.UU. busca asfixiar económicamente a Irán y mantiene latente la amenaza de una acción militar. La presión incluye el bloqueo de sus puertos.

Teherán, por su parte, ha bloqueado el tráfico comercial a través del estratégico estrecho de Ormuz.

Ambas partes intercambiaron fuego a principios de esta semana.