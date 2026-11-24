El Ejército de Estados Unidos pidió evacuar un pequeño pueblo de Iowa y sus zonas aledañas antes de la detonación controlada de 10.000 libras (unos 4.500 kg) de material explosivo inestable y degradado.

El plan es destruir el miércoles las reservas de azida de plomo, que se utilizaba como detonador para activar otros explosivos en municiones.

Sin embargo, el material se ha degradado y corre el riesgo de una detonación espontánea.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) está "apoyando la reubicación recomendada de todos los residentes de Middletown, Iowa, y de las áreas circundantes afectadas", por "precaución extrema", según una advertencia de seguridad pública. Middletown tiene unos 360 habitantes.

La explosión controlada ha suscitado temores de contaminación por plomo en el área circundante.

"Existe consenso entre los expertos de todo el país de que una detonación controlada y mitigada de la azida de plomo (...) es preferible a una detonación espontánea y no controlada", declaró el secretario interino del Ejército, Adam Telle, en una conferencia de prensa el martes.