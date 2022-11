El álbum de fotos personal del casamiento de la nieta de Joe Biden y el detalle que más impactó de su look

escuchar

Si bien Joe Biden cumplió 80 años este domingo, el verdadero evento de este fin de semana fue el matrimonio de Naomi Biden, la mayor de las nietas del presidente de Estados Unidos, quien contrajo nupcias con el abogado y expasante durante la administración de Barack Obama, Peter Neal. La unión además marcó un hito en la sede del Poder Ejecutivo, ya que desde hace nueve años no se celebraba una recepción en el jardín sur de la Casa Blanca por todo lo alto y con 250 invitados.

En esta recepción, no se dejó ningún detalle al azar. De hecho, Jill Biden prácticamente lideró la organización de la boda, según consignó una fuente cercana involucrada en el festejo a CNN. La elección del planificador tampoco se hizo por fortuna. La primera dama trabajó de la mano con Bryan Rafanelli, conocido planificador de bodas y quien maneja su propia empresa de eventos.

Naomi Biden contrajo matrimonio con Peter Neal en el jardín sur de la Casa Blanca Instagram/@corbingurkin

No es la primera vez que Rafanelli tiene la tarea de organizar matrimonios para figuras de tan alto perfil como lo es la familia Biden, ya que el hombre supervisó siete cenas de estado durante la administración de Obama. Además, conoce el jardín sur a la perfección, debido a que la recepción para el cierre de la presidencia de Barack se hizo en el mismo lugar, e incluyó un techo de cristal. Asimismo, hace más de una década se encargó de la fiesta de Chelsea Clinton, la única hija del expresidente Bill Clinton (1993-2001).

Naomi Biden contrajo matrimonio con Peter Neal en el jardín sur de la Casa Blanca Instagram/@corbingurkin

Con intención de mantener la transparencia y evitar interpretaciones acerca de la fuente de los fondos para la boda de Naomi, la directora de comunicaciones de la primera dama informó a CNN que “de acuerdo con otros eventos privados que llevó a cabo la familia Biden, el dinero para el matrimonio sería pagado en su totalidad por la familia, sin hacer uso de recursos del Estado”. Las bodas organizadas por Rafanelli pueden costar cerca de medio millón de dólares como mínimo, pero ascender a millones.

Naomi Biden y Peter Neal caminan hacia la Casa Blanca tras la ceremonia de casamiento en el Jardín Sur de la mansión presidencial BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Ralph Lauren vistió a la familia presidencial

Fiel a su estilo, Naomi eligió a Ralph Lauren como diseñador de su vestido de novia, uno de los diseñadores de moda estadounidenses más icónicos, reconocidos a nivel mundial. Aunque previo al matrimonio se habló mucho acerca de que el encargado podría ser otro, la nieta de Biden sostuvo su decisión.

Naomi Biden y Peter Neal contrajeron matrimonio en el jardín sur de la Casa Blanca Instagram/@corbingurkin

Naomi tiene historia con Lauren. En marzo de este año, asistió junto a su hermana Finnegan al desfile del diseñador en Nueva York, quien presentó la temporada de otoño. De hecho, la joven compartió en aquel momento fotos del evento al que también la acompañó Neal.

En esta oportunidad, Lauren no escatimó en dosis de glamour para la joven, quien es abogada egresada de la Universidad de Columbia, y el vestido incluyó un velo de al menos tres metros de longitud con encaje Chantilly. De acuerdo con una reseña que hizo People, el diseño presentó pétalos de organza colocados a mano a lo largo del corpiño y que caían en cascada hacia la falda. La novia completó el look con joyas de Tiffany & Co. Algunos medios reseñaron que fue similar al que usó Kate Middleton, princesa de Gales, en su boda con el príncipe William.

Jill Biden lideró la organización del evento junto al famoso planificador de bodas Bryan Rafanelli Instagram/@corbingurkin

Como un guiño al diseñador, Joe y Jill Biden también vistieron la marca de pies a cabeza. El primero de ellos llevó un abrigo, corbata y traje, todos de Ralph Lauren, mientras que la primera dama se decantó por un vestido y abrigo, ambos azules, a juego con el presidente.

Naomi y Peter se conocieron en 2018 a través de un amigo en común. Según consignó People, la pareja, que se comprometió en septiembre del año pasado y hasta el momento se caracterizaron por mantener su relación lo más distanciada posible de la prensa.

Sus nupcias marcaron el primer matrimonio en los terrenos de la sede del Poder Ejecutivo desde 2013, cuando el fotógrafo presidencial Pete Souza se casó con Patti Lease en el Rose Garden, de acuerdo con la revista estadounidense. Pero no es todo. Fue la primera boda en la Casa Blanca para un nieto de un presidente en funciones.