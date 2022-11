Vivió una asquerosa experiencia en el vuelo de vuelta de Miami, quedó sin palabras y la van a recompensar

escuchar

Infinidad de malas experiencias pueden contarse sobre viajes en avión. Hay quienes celebran el aterrizaje de un vuelo que compartieron con una persona ruidosa al lado o tras escuchar a un bebé llorar durante todo el viaje. En tanto, las experiencias positivas no siempre se cuentan, pero las más terribles son las que se comparten en las redes sociales y se vuelven virales.

La tiktoker argentina Flor Monteforte contó la experiencia que vivió mientras volvía a casa en un vuelo desde Miami. La joven cuenta que, como al día siguiente tenía que ir al trabajo, pensó en dormir durante el traslado para recuperarse y no sufrir tanto cansancio. Tras recibir la cena en el avión, tomó una pastilla y se quedó perdidamente dormida hasta que despertó porque sintió frío en los pies.

Contó la asquerosa experiencia que vivió en un vuelo desde Miami

La sorpresa llegó cuando descubrió que el frío que sentía no tenía que ver con el clima en el avión sino con el líquido en sus pies. Todavía un poco desorientada por la pastilla para dormir, quiso averiguar por qué estaban mojados: “No se me ocurre mejor idea que tocarme las patas y olerme la mano... era meo (pis), olor a meo”. La situación hizo reír a su hermana, quien la acompañaba en el viaje. Yo me quedé con arcadas porque era un olor a meo asqueroso”, explicó.

Flor descubrió que el pasajero que tenía en la fila de adelante en el avión era un niño pequeño dormido. “Se durmió, la madre no lo llevó a hacer pis antes de dormirse, se meó encima y el meo traspasó y me mojó todas las patas”. La chica enfurecida buscó a la azafata, quien mostró incredulidad ante el hecho y se dirigió a la fila donde estaban el niño y su madre.

“Va la azafata, despierta a la madre y la madre dice ‘no, no puede ser’ (...) mueve al nene y todo empapado, un olor a meo terrible”. Lo peor es que en lugar de colaborar para dar solución al problema, la madre se desentendió del incidente y volvió a dormir. “No cambió ni al nene, no me pidió disculpas, nada”, dijo la tiktoker.

Flor tuvo que ser ayudada por la azafata a limpiar sus zapatos porque no traía otros ni tampoco tenía unas medias de más el avión. Además, como no encontraron espacio en primera clase para cambiarlas de asiento, tuvieron que quedarse en ese lugar que estaba mojado.

Tras el incidente, la azafata buscó un lugar en primera clase para cambiarlas de asiento, pero no encontró disponibilidad, ahora levantará una queja y espera ser recompensada con millas de viajero Unsplash

“Qué horror, mi mamá siempre que viajamos en el bolso de mano nos hace llevar una muda de ropa anótatelo para la próxima, jaja”, le recomendaron entre las reacciones. “A la madre sabés cómo la levanto, no sólo por mí, sino por el abandono al menor”, comentó una usuaria molesta por la reacción de la mujer que al saber del incidente no se preocupó por cambiarlo.

Afortunadamente, este lamentable hecho que vivió durante el vuelo no quedará únicamente como una mala experiencia y la viajera podrá levantar una queja para que la recompensen con millas. Ese beneficio podría usarlo en un próximo viaje con mejor suerte.

LA NACION