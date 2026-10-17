El boxeador Brandon Figueroa pierde su cinturón por la báscula

El estadounidense Brandon Figueroa perdió su título del peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA por sus siglas en inglés) tras haber dado un peso excesivo el viernes, en la víspera del combate contra el japonés Tomoki Kameda en Las Vegas, anunciaron los organizadores.

No obstante, la pelea se disputará como estaba previsto. Si gana Kameda se convertirá en el nuevo campeón; si vence Figueroa, el título quedará vacante.

Figueroa, de 29 años, sobrepasó las 126 libras de la categoría (57,1 kg) en 1,4 libras.

Conquistó el cinturón de campeón del peso pluma de la WBA tras derrotar al británico Nick Ball en febrero e iba a defenderlo por primera vez este sábado en Las Vegas.

"Es una falta de respeto. Yo también he sufrido para prepararme. Yo sabía lo que tenía que hacer" para dar el peso, comentó Kameda.