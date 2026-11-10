El CF Montreal de Alexis Sánchez está a la venta y con futuro incierto en la MLS

El presidente del CF Montreal, Joey Saputo, anunció este lunes el inicio del proceso de venta de la franquicia de la MLS y no descartó una posible reubicación del club, cuya principal figura es el chileno Alexis Sánchez.

La prioridad del grupo propietario, integrado por miembros de la familia Saputo, es mantener la franquicia en Montreal.

Sin embargo, tampoco se descarta una eventual reubicación en Estados Unidos si no aparece un grupo inversor que cumpla con los requisitos establecidos por la MLS.

"Si el equipo necesita ser reubicado y es la mejor opción, no lo voy a dudar", dijo Saputo en conferencia de prensa.

"Amo este equipo pero si aparece un dueño que no tiene la capacidad de traer buenos jugadores, no le estoy haciendo un favor a nadie vendiéndole a alguien que no puede llevar al club al siguiente nivel".

Durante la temporada 2026, Montreal incorporó al chileno Alexis Sánchez con un contrato hasta el final de la Sprint Season a mediados del 2027, con opción para la temporada 2027-28.

Todo con el ánimo de fortalecer un proyecto que ha sufrido desde lo financiero y deportivo en las últimas temporadas.

Montreal finalizó la temporada regular en el último lugar de la Conferencia Este con seis triunfos en 34 partidos.

Además, el nuevo formato de competencia de la MLS, que incluye una serie de partidos durante el invierno canadiense, pone a la franquicia en serios problemas para ser anfitrión en el Stade Saputo.

Didier Drogba, Alessandro Nesta y Marco Di Vaio son algunas de las figuras destacadas en la historia de una franquicia que tiene como logros principales cinco títulos del torneo de copa canadiense y un subcampeonato de Concacaf en el 2015.

"Después de tres décadas de compromiso, creemos que este es el momento para encontrar un nuevo grupo de dueños", agregó Saputo. "Este equipo ha sido parte esencial de nuestras vidas y le hemos dedicado tiempo y recursos para que se convierta en lo que es hoy".

Saputo aseguró que las operaciones del club continuarán con normalidad y que la institución seguirá cumpliendo sus compromisos mientras avanza el proceso de venta.