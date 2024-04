El Chapo Guzmán presentó una queja desde la cárcel de EE.UU. para pedir que lo dejen recibir llamadas y visitas

Escuchar

Tras años de haber liderado una enorme organización criminal, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, fue arrestado en 2016 por las autoridades mexicanas, en el estado de Sinaloa, México. Acusado de delitos como tráfico de drogas, delincuencia organizada, homicidio y lavado de dinero, fue condenado a prisión perpetua en una cárcel de Estados Unidos. Ahora, denuncia malas condiciones.

El medio Univision dio a conocer una carta que el famoso narcotraficante dirigió al juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, en la que denuncia que no ha podido hablar con sus hijas gemelas desde hace siete meses.

Aunque la carta fue escrita en marzo pasado, recién se dio a conocer. En ella, El Chapo afirma que no puede recibir llamadas telefónicas ni visitas en la prisión de máxima seguridad ubicada en Florence, Colorado.

Según el medio, en la misiva se puede leer: “El centro dejó de concederme llamadas con mis hijas y no he tenido llamadas con ellas desde hace siete meses. He preguntado cuándo me van a dar una llamada con mis hijas y el personal me dijo que la gente del FBI, que monitorea las llamadas, no contesta. Eso es todo lo que me han dicho”.

Fue condenado por cargos como tráfico de drogas, delincuencia organizada, homicidio y lavado de dinero AFP

El narcotraficante condenado denunció que se trata de un caso de discriminación y que las autoridades han decidido castigarlo, no dejándolo poder comunicarse con sus hijas.

En la carta no solo pide restablecer la comunicación con sus gemelas, sino que se autorice una visita de su esposa, Emma Coronel, aunque, no especificó cuándo se le permitió verla por última vez. “Le pido que, por favor, la autorice a visitarme y que traiga a mis hijas, ya que mis hijas solo pueden visitarme cuando están en vacaciones escolares, porque están estudiando en México”, se lee en la carta. Cabe recordar que Emma Coronel también se declaró culpable de cargos de narcotráfico en 2021, pero fue liberada.

¿Qué respondió el juez sobre las peticiones de El Chapo Guzmán?

Luego de que se diera a conocer la carta que El Chapo Guzmán envió al juez, este respondió que, luego de que el narcotraficante fue condenado, todas las disposiciones relacionadas con él pasaron a manos de la Agencia Federal de Prisioneros de Estados Unidos.

Con base en lo anterior, el juez aseguró que ya no tiene poder para poder intervenir, por lo que su petición fue negada y su carta archivada por el tribunal para formar parte del expediente.

Por Ariadna Cruz para El Tiempo.

Temas NarcotráficoMéxico