El cineasta Nick Paley canaliza temores de infancia en su thriller "Phony"

Un adolescente despierta tras un accidente de tránsito convencido de que su madre ha sido suplantada por una impostora, pero casi nadie le cree.

La trama de "Phony", la serie que se estrenó esta semana en Disney+, surge de un temor infantil que su creador y guionista, Nick Paley, arrastró durante años.

"Cuando era niño tenía un miedo muy profundo de perder a mi mamá", contó a la AFP. "Estaba obsesionado con que le pasaran cosas malas y con la idea de separarme de ella".

"Había algo emocional que yo quería explorar", agregó Paley, también director de la serie.

"Phony" tiene como protagonista a Sam Nivola en el papel de Sonny, un adolescente que mantiene un vínculo muy estrecho con su madre soltera, Ellen (Connie Britton).

Cuando recobra el conocimiento después del accidente, Sonny no reconoce a la mujer que asegura ser Ellen. No solo porque luce diferente, sino también porque ya no parece conocer los códigos y referencias que compartían en su relación.

Paley, coguionista del nominado al Óscar "Marcel, el caracol con zapatos" (2021), un corto animado narrado como un falso documental, no encasilla a "Phony" en un único género.

"Es un thriller que se siente muy cercano a la vida real. Para mí, la vida real mezcla momentos divertidos, inquietantes y dramáticos, y todos esos elementos terminan funcionando juntos", explicó.

Paley sostuvo que Britton fue fundamental para interpretar a una supuesta impostora con una calidez que desconcierta tanto a Sonny como al público.

"Conversamos mucho sobre cómo abordar esa dualidad. Cómo hacer que parezca una madre preocupada que intenta ayudar a su hijo que está perdiendo la razón, o una impostora que esconde algo muy oscuro y verdaderamente inquietante", señaló el cineasta.

- Realidades alternativas -

Para Paley, Britton, que protagonizó series como "Friday Night Lights" y "The White Lotus", era una elección obvia para el reparto.

"Encarna, en cierto modo, a la madre ideal del imaginario estadounidense", comentó.

La serie transcurre en una pequeña comunidad ficticia de Oregón, en el noroeste de Estados Unidos. La zona destaca por sus montañas imponentes y sus paisajes boscosos, "un buen complemento" de la historia, según Paley.

"Hay tanto dramatismo en las montañas y en la niebla que enseguida surge la sensación de que hay algo mágico y extraño en el ambiente", dijo.

La producción toca de forma tangencial las teorías conspirativas y las versiones alternativas de la verdad que pueden surgir en las redes sociales.

"Estamos viviendo en un mundo que se parece mucho al que conocemos, pero que en realidad es bastante distinto", afirmó Paley.

"Y muchas veces, debido a los algoritmos y a los flujos de información que recibe cada persona, vemos la realidad de una forma ligeramente distinta a cómo la ven los demás, y resulta difícil identificar qué mecanismos nos separan", agregó.

"Así que la experiencia del protagonista funciona como una muy buena alegoría".