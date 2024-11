El círculo rojo de Donald Trump: los hombres de confianza del expresidente

WASHINGTON.- Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se decidirán el próximo martes 5 de noviembre en una ajustada competencia que enfrenta al expresidente republicano Donald Trump y a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris.

Donald Trump también ha mantenido un estilo de liderazgo único en cuanto a su equipo de asesores, aunque con diferencias notables respecto a figuras como Joe Biden o Kamala Harris.

En su campaña presidencial, Donald Trump ha construido un equipo de asesores y colaboradores basado en la lealtad, priorizando la confianza por encima de la experiencia política tradicional. Su círculo cercano está compuesto por familiares, como su hijo Donald Trump Jr y su nuera Kimberly Guilfoyle, quienes juegan roles clave en sus estrategias y comunicación pública. Además, incluye a antiguos aliados y socios comerciales que entienden su enfoque y comparten su estilo directo, caracterizado por una retórica desafiante y poco convencional.

Este equipo incluye también a figuras de los medios y expertos en marketing, quienes contribuyen a proyectar su mensaje de manera efectiva, aprovechando sus conocimientos sobre el impacto en redes sociales y el público estadounidense. Trump ha mostrado una clara preferencia por mantener a este círculo cerrado, limitando la influencia de personas externas y minimizando los consejos de figuras tradicionales del Partido Republicano.

En lugar de depender de asesores de carrera convencionales, ha optado por un grupo que, si bien no siempre sigue los lineamientos de la política formal, entiende su visión y está dispuesto a adaptarse a sus decisiones rápidas e impulsivas. Este enfoque refleja su estilo de liderazgo seguro, fundamentado en la unidad y en la lealtad de individuos en quienes confía plenamente.

Agencias AP y diarios The Washington Post y The New York Times

LA NACION