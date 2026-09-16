El Congreso de EE.UU. aprueba un nuevo paquete de sanciones contra Rusia

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó el miércoles nuevas sanciones contra Rusia y sus aliados por su papel en la guerra contra Ucrania, un texto ya adoptado por el Senado y respaldado por el presidente Donald Trump.

Este proyecto de ley, que prevé por primera vez del lado estadounidense atacar a la flota fantasma de Rusia, fue aprobado por 262 votos contra 159 y constituye la primera acción de envergadura del Congreso estadounidense contra Moscú desde el regreso al poder de Trump el año pasado.

Trump ha dicho que promulgará el texto, que fue adoptado sin dificultades en el Senado el mes pasado por 86 votos a favor y 11 en contra.

La legislación apunta a los sectores energético y de defensa de Rusia, al presidente Vladimir Putin y a otros altos funcionarios, así como a la llamada "flota fantasma" de petroleros de Moscú utilizada para eludir las sanciones de potencias occidentales.

También otorga a Trump la autoridad para imponer aranceles de hasta el 100% a los principales compradores de petróleo y gas ruso —incluidos potencialmente China e India— con el objetivo de cortar los ingresos que financian la guerra de Moscú.