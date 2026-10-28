El costo de la guerra en Irán para los contribuyentes de EEUU sube a $47.100 millones

WASHINGTON (AP) — El costo de la guerra con Irán para los contribuyentes estadounidenses ya acumula 47.100 millones de dólares, según una nueva estimación que el Pentágono proporcionó al Congreso. Las repercusiones del conflicto se han convertido en un tema clave en las elecciones intermedias, ya que el presidente Donald Trump deja abierta la posibilidad de que se reanuden las hostilidades.

La cifra del Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones en Oriente Medio, está actualizada al 16 de octubre y ofrece el costo más reciente del conflicto desde que fue iniciado a finales de febrero por Estados Unidos e Israel. El monto más reciente, obtenido por The Associated Press esta semana, muestra un aumento de 3.500 millones de dólares en el gasto estadounidense desde principios de septiembre, cuando esa cifra se situaba en alrededor de 43.600 millones de dólares.

El costo creciente de la impopular guerra y sus efectos económicos en cadena sobre los precios de la energía podrían perjudicar a los republicanos en las elecciones de la próxima semana. Los votantes decidirán el martes qué partido político controla el Congreso durante los dos últimos años de Trump en el cargo.

El presidente republicano ha señalado que nuevos ataques contra Irán son una opción después de las elecciones de mitad de mandato y está enviando más recursos militares a Oriente Medio, pese a que inicialmente prometió a los estadounidenses una campaña militar que duraría solo cuestión de semanas. A medida que aumentan los costos de la guerra en vidas, dinero de los contribuyentes e impacto económico, la mayoría de los votantes afirma que quiere que el Congreso priorice poner fin al conflicto, según una encuesta reciente de AP-NORC.

El gasto del conflicto y el gasto militar en general ya son un tema polémico en el Capitolio, donde el gobierno de Trump está presionando para que se apruebe una propuesta histórica de presupuesto militar de 1,5 billones de dólares. La Casa Blanca también está pidiendo a los legisladores que aprueben un paquete de 95.000 millones de dólares que ayudaría a financiar la guerra con Irán y otras prioridades.

El miércoles se cumplen ocho meses de la guerra, que los demócratas han intentado terminar mediante legislación que no ha logrado ser aprobada por el Congreso controlado por los republicanos.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, afirmó en un comunicado de prensa que “Trump y su ego nos llevaron a esta guerra sin plan, sin autoridad y sin estrategia de salida. Los demócratas del Senado seguirán haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para poner fin a este desastre de guerra y detener los costos, el caos y la corrupción que se filtran desde la Casa Blanca”.

En la estimación más reciente, la mayor parte de los costos de la guerra corresponde a la reposición de municiones, con unos 29.000 millones de dólares. Las armas avanzadas más demandadas y cuyas reservas se han reducido son los interceptores defensivos de misiles, como los lanzados por los sistemas Patriot y THAAD del Ejército, y un solo interceptor Patriot cuesta millones de dólares.

El Pentágono indica que alrededor de 11.900 millones de dólares están relacionados con costos de operaciones, mientras que otros 6.000 millones están vinculados a pérdidas de equipo. Los costos de la Fuerza Aérea ascienden ahora a 7.600 millones de dólares, y los del Ejército superan los 2.000 millones. Los costos de la Marina se cifraron en 1.450 millones de dólares, lo que supone una caída significativa frente a los 2.200 millones registrados a principios de septiembre.

Al ser consultados sobre por qué las estimaciones de costos de la Marina disminuyeron durante el periodo de aproximadamente seis semanas, tanto la Marina como el Comando Central de Estados Unidos remitieron las preguntas al Pentágono, que no respondió a los correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios sobre las nuevas estimaciones de costos.

La estimación más reciente no incluye los daños a bases de Estados Unidos en Oriente Medio, que la República Islámica ha atacado con misiles balísticos y drones. Un informe del inspector general del Pentágono publicado el mes pasado indicó que los ataques iraníes han dañado y destruido cientos de edificios y otras estructuras en bases de Estados Unidos en Kuwait, Bahréin, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Irak, Omán y Jordania.

El recuento oficial del Pentágono registra 21 miembros del servicio muertos y 865 heridos en el conflicto. Ese conteo incluye tropas que murieron por episodios médicos y otras situaciones que no tienen una conexión directa con el conflicto, y 18 miembros del servicio han muerto por ataques iraníes, accidentes de aeronaves de combate o durante la eliminación de drones iraníes.

Mientras Trump ha reflexionado repetidamente sobre si llegar a un acuerdo con Irán o “acabarlos”, un tercer portaaviones y miles de tropas adicionales se dirigen a la región. El gobierno de Trump también ha reducido el personal en algunas embajadas de Estados Unidos tras recibir información de inteligencia de que Irán ha intensificado los esfuerzos para atacar a personal estadounidense.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.