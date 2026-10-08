El costo de vida preocupa a los votantes en EEUU antes de las elecciones de medio término

Tres años después de jubilarse, la estadounidense Denise Barber se plantea volver al mercado laboral con un empleo parcial que le permita afrontar los elevados precios de la gasolina y las necesidades de atención médica de su familia en Ohio.

A sus 68 años forma parte de los estadounidenses agobiados por el costo de vida, un asunto que los demócratas esperan pueda ayudarlos a ganar en las elecciones de medio mandato en noviembre.

"Espero que alguien pueda deshacer algunas de las cosas que este presidente ha causado, como esta guerra con Irán", le dijo Barber a la AFP.

Esta exsindicalista demócrata fue una de las decenas de personas en el Valle de Mahoning, conocido por su pasado industrial, que acudieron en las últimas semanas a un evento comunitario. Allí expresaron preocupación por el cierre de hospitales, los recortes a programas de salud y el aumento del costo de vida.

Se espera que muchos distritos de Ohio sigan siendo republicanos. Pero este estado, que el presidente Donald Trump ganó en 2024, se ha convertido en un campo de batalla.

Los demócratas tienen oportunidades en la Cámara de Representantes y su exsenador Sherrod Brown puede desplazar al republicano Jon Husted, quien ocupó la vacante que dejó el vicepresidente JD Vance.

La incógnita es si la frustración por el aumento en los precios de la gasolina, los alimentos y los servicios públicos, agudizada por otras preocupaciones como los problemas en la atención sanitaria, se reflejará en las urnas.

Barber explica que vive en una zona con poco acceso a servicios de salud y evoca cómo se le acumularon los gastos cuando hace poco su esposo sufrió un pequeño accidente cerebrovascular y tuvo que llevarlo a varias citas médicas.

"El precio de la gasolina para ir hasta allí es excesivo", se quejó Barber, que trabajó 22 años en la industria del acero antes de hacerse contable.

"Voy a tener que buscar un trabajo para cubrir" los gastos extra, afirma ahora esta jubilada.

Ella no es la única votante preocupada por los precios.

Según una encuesta de Pew realizada en junio, 29% de los estadounidenses mencionó espontáneamente preocupaciones económicas cuando se les preguntó qué problemas querían que abordaran los candidatos al Congreso.

La guerra con Irán ha intensificado las tensiones, con un bloqueo en el estrecho de Ormuz que ha disparado los costos de la energía.

El precio promedio de la gasolina regular ha subido más del 45% desde el inicio de la guerra, hasta 4,37 dólares por galón, según datos del club automovilístico AAA.

- "Peligro real" -

Aunque el Valle de Mahoning "se ha vuelto muy republicano", el investigador del Instituto Hudson Paul Sracic considera que el partido enfrenta "un peligro real" en la contienda por el Senado.

"El partido en el poder siempre obtiene malos resultados en las elecciones de mitad de mandato", dijo a la AFP. "De todos modos iba a ser una contienda cuesta arriba".

Pero "tenemos los precios de la gasolina al alza" y estos "son el mejor indicador de cómo se siente la gente respecto a la economía", añadió.

Y los precios de los alimentos en Estados Unidos en agosto eran un 2,2% más altos que hace un año, lo que subraya el aumento acumulativo de los costos para los hogares.

Los demócratas están haciendo campaña aprovechando estas presiones.

"Los votantes de clase trabajadora no querían esta guerra", dijo Brown a periodistas al margen de un acto reciente en Warren, Ohio.

Los votantes "no querían ver una explosión en los costos de todo", añadió Brown. "Voy a conquistar su apoyo".

- "Despidos" -

"El costo de la vida está afectando a todos los trabajadores, no solo en esta zona sino en todo el país", dijo David Green, dirigente sindical del gremio United Auto Workers (UAW) en Ohio.

"Los trabajadores están siendo aplastados en este momento", comentó Green, al señalar que hay despidos y cierres de plantas.

Aunque la zona alrededor de Youngstown fue en su día predominantemente demócrata, se volvió republicana en 2016 a raíz de las promesas electorales de Trump.

"Hubo muchas promesas incumplidas", deploró Green, entre ellas que "íbamos a tener de nuevo todos esos puestos de trabajo".

Algunos residentes dicen que aún esperan el resurgimiento de la industria manufacturera que Trump prometió.