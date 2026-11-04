El demócrata Abdul El-Sayed reivindica la victoria en batalla por el Senado en Míchigan

El demócrata Abdul El-Sayed reivindicó este miércoles su victoria en la batalla por un escaño en el Senado estadounidense por el estado de Míchigan frente al republicano Mike Rogers, lo que lo convertiría en el primer musulmán elegido para la Cámara Alta.

"Míchigan, ¡lo hicimos!", afirmó El-Sayed en un discurso de madrugada ante sus seguidores en su sede de campaña en Detroit.

"Estoy tan orgulloso y honrado de estar aquí como su senador electo del gran estado de Míchigan", insistió el demócrata del ala izquierdista.

El-Sayed ganó a pesar de un contratiempo de última hora en su campaña, cuando la congresista Haley Stevens, quien había perdido las primarias demócratas frente a él, declaró su apoyo a Rogers.

Este médico de Míchigan movilizó a los votantes con promesas de izquierda, incluida la atención médica universal, para mantener un escaño clave en el Senado para los demócratas, tomando el relevo de Gary Peters, quien se retira.

Los republicanos llevaron a cabo una campaña brutal para tachar a los demócratas de comunistas y tildaron a El-Sayed de "terrorista" que pondría en peligro a los estadounidenses.

Pero El-Sayed, de 42 años y conocido por su franqueza, se comprometió a ayudar a los votantes con dificultades económicas a navegar por el complicado sistema de salud de Estados Unidos.

"Merecen poder ver a un médico sin recibir una factura gigante", les dijo a los habitantes de Míchigan en la víspera de la votación.

Durante la campaña, El-Sayed atrajo a enormes multitudes en todo el estado, incluso en zonas republicanas y conservadoras.

Con esta elección, se convierte también en el primer médico demócrata en el Senado desde 1969.