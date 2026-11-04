El demócrata Phil Weiser gana la elección a gobernador en Colorado
El demócrata Phil Weiser ganó la elección para gobernador de Colorado tras derrotar al republicano Victor Marx
WASHINGTON (AP) — El demócrata Phil Weiser ganó el martes la elección para gobernador de Colorado, al derrotar al republicano Victor Marx. Weiser, fiscal general del estado, anteriormente trabajó en los gobiernos de Barack Obama y Bill Clinton. Sucederá al gobernador demócrata Jared Polis, quien no pudo postularse a reelección por límites de mandato. Marx es un veterano del Cuerpo de Infantería de Marina que fundó All Things Possible Ministries. Anteriormente afirmó que, cuando tenía 7 años, su padrastro lo obligó a matar a un hombre. The Associated Press declaró ganador a Weiser a las 9:00 de la noche, hora del Este.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.