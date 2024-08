El destino más barato para una escapada ideal este Labor Day en Estados Unidos

Cada año, al acercarse el Labor Day en Estados Unidos, muchos residentes salen en busca de la escapada perfecta para aprovechar los últimos días del verano. Según los datos de búsqueda de la plataforma de alquileres Vacasa, Myrtle Beach se consolidó como uno de los destinos más populares para esta celebración.

La ciudad balnearia de Carolina del Sur ocupa el octavo lugar en la lista de destinos más buscados y reservados para el fin de semana del Labor Day en Vacasa. Este reconocimiento la destaca como una opción ideal para quienes desean disfrutar de unas vacaciones accesibles y llenas de actividades.

En una entrevista publicada en The Sun News, la directora de operaciones de Vacasa, Theresa Koren, describió a Myrtle Beach como “el destino perfecto para quienes buscan celebrar los últimos días del verano”. La ciudad costera ofrece una combinación única de belleza natural y una amplia gama de actividades que atraen a familias y visitantes de todas las edades.

Las numerosas atracciones y eventos garantizan que siempre haya algo interesante para hacer Google Fotos

El destino más barato del ranking

Un aspecto destacado que contribuye a la gran popularidad de Myrtle Beach es su accesibilidad. Durante el fin de semana del Labor Day, la tarifa promedio por noche de un alquiler es de US$126, con la mayoría de las opciones entre US$67 y US$181. Esto la convierte en el destino más económico entre los diez primeros de la referida lista.

La combinación de precios accesibles y la abundancia de actividades gratuitas o de bajo costo hace que sea una opción atractiva para quienes desean disfrutar de unas vacaciones y al mismo tiempo contemplar el ahorro.

Un viaje lleno de actividades recreativas

Además del alojamiento económico, la ciudad ofrece también una variedad de experiencias al aire libre para todos los gustos. Los visitantes pueden disfrutar de actividades como nadar, tomar sol, construir castillos de arena o aventurarse en el parasailing y el surf. Además, Myrtle Beach está repleta de eventos gratuitos durante el fin de semana del Día del Trabajo, lo que permite a los visitantes disfrutar de la cultura local sin tener que realizar gastos adicionales.

Entre los eventos destacados, Barefoot Landing, The Deck at House of Blues, Landing at the Boathouse y Main Street en North Myrtle Beach ofrecerán música en vivo gratuita.

Parasailing, una de las actividades recreativas que pueden hacerse en la playa Shutterstock

Broadway at the Beach, por su parte, no solo proporcionará entretenimiento musical gratuito, sino también un espectacular show de fuegos artificiales el 1 de septiembre. Estos eventos permiten a los visitantes disfrutar de una experiencia vibrante y festiva que se adapta tranquilamente a un presupuesto ajustado.

Para los residentes locales y los visitantes que prefieren un ambiente más tranquilo, la localidad tiene opciones recreativas. Los amantes del golf pueden aprovechar los campos de la región, mientras que aquellos amantes de la naturaleza pueden explorar el Parque Estatal de Myrtle Beach o disfrutar de una jornada de pesca.

LA NACION