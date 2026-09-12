El dominicano Hernández se recupera y retoma papel protagónico en los Dodgers

El dominicano Teoscar Hernández se recuperó de sus lesiones y se perfila junto al japonés Shohei Ohtani como una de las principales armas de los Dodgers de Los Ángeles, donde su experiencia y la simpleza del clubhouse han sido clave, reveló en entrevista con la AFP.

Con triunfos consecutivos en la Serie Mundial de las Grandes Ligas, los Dodgers aspiran a convertirse en el primer equipo desde los Yankees de Nueva York entre las temporadas 1998-2000 en ganar un tricampeonato en la mejor liga de béisbol del planeta.

Para eso, requieren de Hernández como arma principal junto a otros grandes nombres como el fenómeno Ohtani y los estadounidenses Mookie Betts, Kyle Tucker y Max Muncy.

A sus 33 años, Hernández debió lidiar con un 2026 afectado por lesiones musculares y tuvo serias dificultades para encontrar su mejor forma, hasta que en agosto retomó el nivel que lo hizo brillar en las temporadas anteriores con el equipo de Dave Roberts.

Actualmente, batea para un promedio de .407 en sus últimos 15 partidos con 22 hits, dos jonrones y 14 carreras impulsadas.

Los Dodgers, que lideran su división con un récord de 90 triunfos y 57 derrotas, aspiran a pelear el mejor récord de la temporada regular y luego encarar los playoffs donde no se espera menos que la Serie Mundial:

- ¿Cómo te vas sintiendo en el desarrollo de esta temporada que ha estado marcada por altibajos a nivel personal?

Súper bien. Empezamos bien la temporada luego llegó la lesión, después que regresé estuve batallando tratando de encontrar el tiempo, haciendo los ajustes necesarios para tratar de ser consistente en los juegos; ha sido difícil pero gracias a Dios estuve resolviendo, los resultados han sido positivos y me siento mucho mejor.

- En ese proceso, ¿cuánto pasa por el aspecto físico y cuánto es mental?

Es un proceso que aprendí a manejar, sé que van a venir momentos malos y buenos, sé que van a venir momentos en los que uno ni sabe lo que está haciendo en el terreno de juego. Eso es parte de esta carrera que es bien difícil, no es tan fácil batear y ser consistente durante un año completo, pero al mismo tiempo es tratar de mantener la mente positiva y que el trabajo que haces antes de cada juego va a dar resultado.

- ¿Tu familia ha sido importante en la recuperación?

Sí, ha sido importante. Tener personas alrededor tuyo que te estén apoyando en positivo, diciendo que las cosas van a estar bien, es ánimo que siempre influye en nuestra carrera.

- Viene el final de la temporada y todos tienen la expectativa de ver a los Dodgers ganar, ¿cómo hacer el cambio de mentalidad aceptando que las expectativas en playoffs son enormes sin importar lo sucedido en la temporada regular?

Siempre digo que cuando se ganan los juegos es porque algo positivo pasó, algo bueno pasó y el desempeño de los jugadores es bueno. Tú no ganas un juego haciendo las cosas mal, quizás puedes ganar uno o dos; para mantenerse en la cima hay que hacer las cosas bien y cuando tú ganas muchos juegos quiere decir que el desempeño del jugador es bueno.

- ¿Este es un clubhouse distinto por los nombres que vemos en comparación a otros en tu carrera?

Los apellidos aquí no influyen tanto, hay nombres grandes con carreras del Salón de la Fama, pero cuando uno entra simplemente mira un grupo de peloteros que llega con la mentalidad de ganar el juego de esa noche. Nadie se pone enfrente el nombre, simplemente se trata de cómo ayudar al equipo e ir un juego a la vez y eso es lo que hace esta organización tan especial.

- ¿Cuáles son tus objetivos de cara al cierre de la temporada regular y en los playoffs?

Tratar de seguir haciendo lo de las últimas dos semanas, quiero estar con mi equipo, con mis compañeros y aportar cada día para lograr la victoria.