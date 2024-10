El “dupe” perfecto: el maquillaje de Aldi que es idéntico a Urban Decay, pero 9 veces más barato

En el mundo del maquillaje, encontrar productos asequibles que ofrezcan la misma calidad que las marcas de lujo es el sueño de muchas personas. Aldi tiene un “dupe” que captó la atención de expertos en belleza. Se trata de la paleta de sombras Lacura Naturals Two, un clon casi idéntico a la famosa Naked 2 de Urban Decay. Mientras que la de primera marca se vende por US$5,99, la segunda cuesta US$59 en tiendas como Sephora.

El empaque de la Lacura Naturals Two imita el diseño elegante de Urban Decay, pero a un precio mucho más accesible https://www.youtube.com/@lilnitemakeup

Cómo es la paleta de sombras de Aldi que cuesta solo US$5,99

La Lacura Naturals Two de Aldi fue elogiada por ofrecer una variedad de tonos neutrales que imitan a la perfección a los de la Naked 2 de Urban Decay. Ambas paletas contienen 12 sombras, que van desde tonos mate hasta acabados satinados y con brillo. Los colores incluyen desde beige cremosos hasta marrones intensos, lo que permite una amplia gama de looks que se pueden usar tanto de día como de noche.

Una de las grandes diferencias está en los acabados de algunas sombras. Por ejemplo, en la paleta de Urban Decay, el tono Half-Baked tiene un acabado brillante, mientras que en la de Aldi, ese mismo color es mate. Esta variación puede atraer a quienes prefieren lograr un look más discreto. A pesar de estas pequeñas diferencias, la mayoría de los tonos son casi indistinguibles entre ambos artículos, lo que hace que el producto del minorista sea una excelente opción para quienes buscan un maquillaje de calidad sin pagar de más.

La textura de las sombras de Aldi también sorprendió a muchos. En el canal de YouTube A Little Night Makeup, la creadora de contenido destacó que las sombras del minorista no solo son suaves y fáciles de difuminar, sino que también tienen una pigmentación que rivaliza con la de Urban Decay. A pesar de su precio mucho más bajo, la fórmula de la Lacura Naturals Two fue descrita como ligera, con un acabado suave que no se siente pesado en la piel.

La creadora de contenidos comparó las paletas de Aldi y Urban Decay: colores casi idénticos a una fracción del precio https://www.youtube.com/@lilnitemakeup

Otro detalle que destaca es el empaque. Aunque la paleta de Urban Decay incluye un espejo de mejor calidad y un diseño más refinado, la de Aldi no se queda muy atrás. Con un tamaño y formato similares, la Lacura Naturals Two también incluye un espejo y un pincel de doble punta, lo que facilita la aplicación del maquillaje. Los expertos señalaron que, aunque el pincel del más económico no es tan refinado como el de primera marca, sigue siendo útil para un look diario.

Calidades casi idénticas: qué destacaron los creadores de contenidos sobre el dupe de Aldi

El furor por este dupe no solo surgió por las características del producto, sino también por las reseñas y comparaciones que hicieron los expertos en belleza. Varias creadoras de contenido en YouTube, como A Little Night Makeup, probaron ambas paletas para ver si realmente existe una diferencia significativa entre ellas. En su video, la youtuber comparó cada sombra lado a lado tanto con los dedos como con brochas para mostrar la pigmentación y la calidad de cada artículo.

Uno de los comentarios más repetidos fue la similitud en la aplicación y la duración de las sombras. Según la experta, los tonos más oscuros, como Snakebite de Urban Decay y su equivalente Mocha en la paleta de Aldi, eran casi idénticos en términos de color y acabado. Aunque mencionó que algunas sombras de Urban Decay, como Pistol, tenían un tono ligeramente más frío en comparación con su dupe, la diferencia era apenas perceptible a simple vista.

La creadora de contenido en YouTube muestra los resultados de la paleta de Aldi en un ojo y de Urban Decay en el otro: las diferencias son mínimas https://www.youtube.com/@lilnitemakeup

También destacó que, a pesar de la diferencia de precio, las sombras de Aldi se difuminaban casi igual de bien que las de Urban Decay, lo que refuerza la idea de que esta paleta es una opción increíble para quienes buscan calidad a bajo costo.

Además de las comparaciones de colores, las reseñas también elogiaron la duración de las sombras de Aldi. Según algunas pruebas realizadas, las sombras se mantuvieron intactas durante varias horas, sin desvanecerse ni acumularse en los pliegues de los párpados, algo que muchas paletas económicas no logran.

