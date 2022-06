El edificio “maldito” de Nueva York: del asesinato de John Lennon a las celebridades en su lista de espera

Ubicado en el número 1 de la calle 72, al oeste de Central Park y en el barrio de Manhattan, en Nueva York, se encuentra un edificio que sorprende con su historia y leyendas que se han formado desde el siglo XX. Tachado muchas veces como “maldito”, esta obra arquitectónica es mucho más. Se trata del edificio Dakota, ese donde John Lennon fue asesinado y el que apareció en películas como La Semilla del Diablo. Las historias, al igual que los cimientos, siguen vivas, tanto las que ocurrieron dentro como fuera de él. Este es un recorrido por un sitio de enigmas en Nueva York.

Todo comenzó cuando Edward Clark, el fundador de la máquina de coser Singer, encargó su construcción: quería hacer 60 viviendas, con una especial para su familia, pero nunca lo habitó, su vida se apagó en 1882, dos años antes de que la construcción estuviera terminada. El edificio Dakota fue diseñado por el arquitecto Henry Hardenberg, también autor del Hotel Plaza y su estilo mezcla a Francia del siglo XIX con el renacentista alemán. Para su época, tenía infraestructuras únicas, como un sistema de calefacción central, zona de juegos y gimnasio. Además, el arquitecto evitó las escaleras de incendios para no arruinar la fachada, así que incluyó porciones de barro entre los ladrillos, para insonorizar el edificio al tiempo que lo hacía “a prueba de fuego”. Fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1972 y declarado Lugar Nacional de Interés Histórico en 1976.

El edificio Dakota en Nueva York newyorkando

Tom Cruise estuvo ahí y el escenario apareció en el filme Vainilla Sky, pero uno de los rodajes más llenos de misticismo fue el del gran Roman Polanski, quien lo eligió como locación para hacer La semilla del Diablo (Rosemary’s baby). Se dice que Polanski lo seleccionó por las historias de magia negra atribuidas a un inquilino, el Brujo Wicca Gerald Brossau Gardner. Mientras grababa, hubo enfrentamientos con grupos de practicantes y de sectas satánicas que amenazaron al equipo. Entre ellos, habría estado Charles Manson, el hombre que estuvo involucrado en el asesinato de la mujer de Polanski. A ese suceso, Tarantino hace referencia con uno de sus filmes recientes, Once Upon a Time in Hollywood.

Sharon Tate y Roman Polanski luego de su casamiento AFP / AP

El asesinato de John Lennon en el Dakota, de Nueva York

En 1980, a las puertas de este edificio, donde residía con Yoko Ono, ocurrió uno de los momentos más trágicos: el asesinato del Beatle John Lennon, a quien Mark David Chapman le quitó la vida en la noche del 8 de diciembre. Tiempo después se erigió en su honor Strawberry Fields, un área de Central Park, entre las calles 71 y 74, para preservar su memoria.

Yoko Ono sigue viviendo ahí y asegura que ha visto el fantasma de su esposo en el departamento. La mujer sostiene que el fallecido incluso le dijo: “Todavía estoy contigo”.

Detalles del edificio Dakota en Nueva York

Cada vez que su muerte se conmemora, aparece la imagen arquitectónica del lugar, el epítome de los edificios exclusivos y lujosos. Nunca falta en la lista si se quieren repasar sitios marcados por tragedias, fantasmas y leyendas.

¿Cómo es por dentro el edificio Dakota en Nueva York?

El Dakota fue uno de los primeros edificios de apartamentos exclusivos en la ciudad de los rascacielos. Tenía canchas de tenis, escaleras de mármol, comedores con paredes de roble y techos altos, así como unas vistas increíbles a Central Park.

Su apartamento más económico, de cuatro habitaciones, ronda los cuatro millones de dólares, mientras que el más caro puede alcanzar los 30, de acuerdo con la revista AD. Irónicamente lo difícil no es poder pagarlo, sino lograr vivir ahí.

Llama la atención que inicialmente no había sido concebido como un edificio para la élite, sino para la clase media alta. La primera lista de residentes tenía a corredores de la bolsa, abogados y empresarios, pero las cosas cambiaron.

Famosos en el polémico edificio en Manhattan

A pesar de que su historia está plagada de misticismo, los famosos lo encontraron como el mejor lugar para quedarse. Entre sus paredes, han vivido Jennifer López, Marc Anthony, Bono, Sting, entre otros, como el actor Alec Baldwin.

Detalles del edificio Dakota en Nueva York newyorkando

Se dice que Madonna no lo consiguió. La demanda es tan alta que hay una lista de espera. No hubo vacantes en los primeros 45 años de la propiedad. Después, si algún piso se liberaba, los interesados debían pasar un proceso de selección difícil, lleno de trámites y pagos, además de la aprobación de los vecinos. En 2017, pusieron en venta un departamento de lujo por 10,7 millones de dólares.

A pesar de todos sus enigmas, este edificio no deja de atraer a los turistas, que todavía pueden apreciar su esplendor y su fachada. Los aspirantes a residentes, por su parte, siguen ansiosos de vivir entre sus paredes, lo que garantiza que el Dakota se convirtió en una leyenda que perdurará mucho más que los secretos oscuros que esconde.