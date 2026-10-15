El emblemático Hotel Plaza de Nueva York cerrará sus puertas por al menos cuatro años

El Hotel Plaza de Nueva York, uno de los emblemas de Manhattan, cerrará sus puertas por al menos cuatro años para reparar y restaurar su histórica fachada.

Según anunció Fairmont Hotels & Resorts, la empresa que gestiona el hotel, el edificio de 119 años de historia cerrará sus puertas doradas el próximo mes de enero para dar comienzo a las tareas de restauración.

La entrada principal del Hotel Plaza en Nueva York Shutterstock

“Consciente del lugar único que ocupa en el patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad de Nueva York, el Hotel Plaza está impulsando planes para la reparación y restauración de su fachada, protegida como monumento histórico”, informó la compañía.

Y agregó: “Esta iniciativa refleja la complejidad del mantenimiento de una propiedad de tal importancia arquitectónica e histórica, que requiere una cuidadosa consideración de los requisitos de conservación y del cuidado a largo plazo del edificio, así como de la seguridad de nuestros huéspedes, empleados y la comunidad en general”.

Argumentaron, entonces, que la complejidad de las obras de la fachada “requiere una planificación detallada y la coordinación con las partes interesadas pertinentes, además del cumplimiento de las normas de conservación del patrimonio histórico”. “Se están revisando otros aspectos relacionados con la planificación y ejecución de las obras a medida que avanza el proceso”, precisaron.

El Hotel Plaza, en 1940 Michael Ochs Archives - Getty Images

Según informó The New York Times, los 378 empleados que hasta ahora trabajan en el Plaza tendrían derecho a reincorporarse a sus puestos con el mismo salario cuando el hotel reabra sus puertas. Mientras, el Consejo de la Industria Hotelera y de Juegos de Azar —el sindicato que nuclea a estos trabajadores— “intentará encontrarles otros empleos”.

Desde su inauguración el 1 de octubre de 1907, se convirtió en uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Nueva York. Ubicado sobre la Quinta Avenida y Central Park South, “el hotel fue concebido como el mejor del mundo, construido con una ambición sin precedentes, una artesanía extraordinaria y un nivel de grandeza pocas veces visto antes o después”, aseguran sus dueños.

En su larga lista de clientes figuran estrellas del cine, la música y la literatura. Los Beatles, Truman Capote, F. Scott Fitzgerald son solo algunos de los que pasaron por las habitaciones que hoy —en promedio, para el próximo mes— cotizan en su sitio oficial desde unos US$2300 la noche por una habitación con cama king size, y hasta US$40.000 por el Grand Pent House para cuatro personas.