El error de traducción que dejó mal parada a la candidata de Venezuela en Miss Universo 2024: “El inglés no es mi fuerte”

Ileana Márquez, la ganadora de Miss Venezuela 2024, finalizó en la cuarta posición en el certamen de belleza de Miss Universo celebrado el sábado pasado. Sin embargo, durante la etapa de entrevistas, una integrante del jurado le hizo una pregunta que posteriormente sería traducida de manera errónea por parte de la intérprete y esto provocaría que Márquez respondiera mal debido a sus escasos conocimientos del idioma inglés.

“Describe a la mujer ideal para hoy y que tienes en común con ella”, le consultó una de las jueces a Miss Venezuela 2024 en inglés, por lo que tuvo que interceder una interpreté que le traduciría de manera incorrecta la consigna. “Mi momento ideal del día de hoy fue compartir y celebrar a todas las 127 mujeres que estuvimos aquí en el escenario”, respondió Márquez con cierto grado de duda.

“La verdad es que yo me doy cuenta cuando bajo del escenario, que vamos a hacer el final glam y de repente las chicas me dicen lo que pasó”, le dijo Márquez a Telemundo. Además, agregó: “Yo muchas veces dije como sería la mujer ideal en la sociedad, o como sería la mujer líder para llevar la corona de Miss Universo. Me dijeron la pregunta mal”.

“Yo llené siete planillas en las que yo pedía mi traductor para la noche final, porque si bien es cierto que el inglés no es mi fuerte, pero lo he practicado muchísimo”, reveló Miss Venezuela 2024. “Me he logrado comunicar con la mitad de mis compañeras durante tres semanas y que después ellas te reconozcan el trabajo que hiciste”, agregó.

Miss Venezuela 2024 defendió su desempeño y respondió a las críticas de Osmel Sousa

“La verdad yo te voy a decir algo muy importante que me ha dicho mi mamá siempre. Dios nunca borra una historia sin tener algo mejor que escribir en ella”, comentó Márquez. “Lo que es para ti es para ti. No es el cabello, no es el vestido, es lo que uno está destinado a ser”, remarcó.

Osmel Sousa, preparador y entrenador de mujeres para concursos de belleza en todo el mundo, dijo: “No salió tan bien arreglada. Yo la vi otros días, en otras actividades, mucho más producida”. Además, agregó: “Y después la pregunta de los traductores es que son un desastre cuando se ponen nerviosos, interpretan mal lo que ellas dicen”.

Márquez respondió los dichos de Souza sobre lo que dijo que no estaba tan bien arreglada: “Fue el mismo look de la preliminar para serte completamente honesta”. Y también reflexionó: “Cada quien tiene su opinión. Tienes que estar en un certamen de belleza y, por supuesto, él está viendo las cosas desde otra perspectiva y obvio que se respeta su opinión”.

Miss Perú fue elegida como reina continental en Miss Universo 2024

Tatiana Calmell fue coronada como la primera reina de las Américas. (Foto: Instagram)

“Tenemos a Perú, en el caso de nosotras, que es un ángel”, respondió Márquez ante la consulta del periodista. “Siempre lo he dicho, es una niña sumamente preparada y que también creo que se merecía este reconocimiento porque lo hizo muy bien, al igual que las otras tres chicas”, remarcó.

Además, comentó que ella creía que la organización fue quien se encargó de elegir a las reinas continentales, ya que en un principio las participantes pensaban que los primeros cinco puestos ocuparían esos puestos. “Las cinco finalistas es por parte de los jurados y las cuatro reinas continentales por parte de la organización”.