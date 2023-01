El escalofriante video en que un hombre es arrastrado por una avalancha

escuchar

Blake Nielson es un amante de los deportes extremos, una afición que días atrás le pudo traer consecuencias mortales. El snowboarder quedó atrapado en una avalancha cuando fue a esquiar el pasado domingo a Big Cottonwood Canyon, cerca de Salt Lake City, en Utah. Las aterradoras imágenes trascendieron por un video que grabó la cámara de seguridad que llevaba en el casco.

Como sobreviviente, el deportista detalló todo para el medio local KSL News. El pasado fin de semana decidió ir a esquiar, como siempre. Antes de partir, echó un vistazo a las condiciones del clima y todo indicaba que era óptimo para su práctica. Acompañado de su amigo Logan, partió hacia Greaseball Couloir, justo al norte de la cumbre de Kessler Peak. Una vez en el sitio, comenzó con los preparativos comunes.

Para comprobar la estabilidad, cavaron un pozo de nieve y, aparentemente, no tuvieron indicios de peligro. Según dijo Blake, aunque había mucho aire, no lo consideraron una verdadera amenaza: “Hicimos algunos pisotones de estabilidad y nada se propagó ni observamos ninguna grieta”. Tras sus pruebas, llegaron a la conclusión de que “probablemente no había ningún problema generalizado por la carga de viento”.

Un joven iba a esquiar y terminó arrastrado por una avalancha

Estaban equivocados. En el video que se volvió viral se advierte cómo el hombre se desliza sin problemas por la montaña. Después, las imágenes muestran una panorámica completamente en color blanco. La nieve debajo de él había cedido y parecía que resbalaba. Con una expresión que refleja sus impresiones, se escucha también cómo le grita a su amigo: “Logan, me deslizo (...) Me quedo arriba, pero me deslizo”.

Así transcurrieron varios segundos de incertidumbre. Posteriormente y tras haber controlado la situación, el joven dio más detalles en un informe para el centro de avalanchas de Utah: “Descendí primero y me dejé caer en la cuenca colgante, después de hacer un giro, una placa de viento aislada se desprendió por encima de mí y me llevó a dar un paseo”, aseguró.

Mientras le avisaba a su compañero lo que había ocurrido, el snowboarder logró mantener la mayor parte de su cuerpo por encima de la nieve. Para conseguirlo, tuvo que hacer movimientos de natación con sus brazos, además de patear la tabla: “Después de unos 91 metros, pude reducir la velocidad y detenerme, mientras el resto de los escombros se soltaban debajo de mí”, mencionó. Desde su perspectiva, la pendiente se deslizó aproximadamente 400 metros.

Una imagen del sitio donde ocurrió la avalancha que arrastró el joven Cortesía utahavalanchecenter.org

Afortunadamente para Nielson todo quedó en una desagradable experiencia. Ni él ni su compañero resultaron con heridas de gravedad y ahora, nuevamente confiado, planea seguir con esta actividad, una de sus favoritas.

El video se publicó apenas hace tres días y ya tiene más de 100 mil reproducciones. Entre los comentarios, los usuarios mostraron su asombro por la suerte del joven y expresaron su alegría de que estuviera a salvo, en tanto que otros resaltaron su pericia: “No veo mucha suerte ahí, me parece que sabes lo que haces y fuiste capaz de mantener la cabeza en el juego (estar atento). Muy bien hecho”; “Hombre afortunado. Me alegra ver que te mantuviste en la cima”, escribieron.

