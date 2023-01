Cree que haberse mudado a Canadá fue el “peor error de su vida” y explica por qué: “Me afectó muchísimo”

escuchar

Mudarse a otra nación no es sencillo. Esta premisa quedó en evidencia en múltiples historias virales en las redes sociales. Los latinos que emigran a países como Canadá o Estados Unidos constantemente extrañan el calor de sus hogares hispanos. En esta ocasión, fue la mexicana Aimee Karime quien quiso demostrar ese punto al revelar el motivo por el que se arrepiente de haberse ido a Norteamérica. Desde su consideración, dejar su ciudad natal por residir en territorio canadiense fue el “peor error de su vida”.

Hay una única razón por la que la tiktoker (@aimeekarime) preferiría regresar a México: su familia. Siempre creyó que la vida en Canadá era muy bonita, pero también concluyó que nada se compara con el cariño que recibe de sus seres queridos: “Yo soy muy unida a mis papás, a mis hermanas, a mis tías, entonces a mí esa parte me ha afectado muchísimo”, dijo en un reciente video.

La mujer se instaló en Vancouver hace cinco meses. Sin embargo, ese tiempo no le fue suficiente para adaptarse: “Hay días buenos, hay días malos, como todo. Incluso hay días en los que digo ‘ay, todo está bien aquí'... Pero también hay días que ya no aguanto y me quiero regresar, sobre todo ahorita que fue Navidad y vinieron a visitarnos mi hermana y mi papá. Cuando se fueron, me cayó súpermal”, relató la migrante.

La creadora de contenido se encuentra en una disyuntiva: quedarse en Canadá o regresar a su hogar. Según dijo, la incertidumbre sobre si este sentimiento acabará o no le ha causado gran desesperación: “La verdad no sé qué hacer. No sé si llega algún momento en el que esto se te quite o si para siempre me voy a sentir así si me quedo aquí”.

Las ventajas de vivir en Canadá, según la tiktoker

Al no saber qué decisión tomar, Aimee hizo un listado de ventajas y desventajas para tener un panorama más claro. De esta manera, puso en la balanza cada aspecto para poder ver todo en perspectiva.

“Creo que hasta ahorita no hay ninguna ventaja de vivir aquí que le gane a estar con mi familia. ¿Ustedes qué harían en mi lugar?”, preguntó. A pesar de que este punto es esencial para ella, también les reveló qué es lo positivo de no estar en su ciudad de nacimiento:

La seguridad. Dijo que en México no podía salir a la calle sola, pero en Canadá sí. Además, no tiene miedo de que le roben algo en la calle: "Puedo ir con el celular en la mano", compartió la tiktoker.

Educación. Aimee consideró que el sistema educativo canadiense es mejor que el mexicano, sobre todo porque enseña temas más actuales.

Transporte público. Para ella como mamá fue muy fácil adaptarse a los autobuses: "Puedo subir a mi hija en su carriola (coche)", sumó.

El tráfico. Algo de lo que más le causa satisfacción es poder recorrer grandes distancias en poco tiempo. Mencionó que en el país azteca tardaba mucho tiempo debido al tránsito.

