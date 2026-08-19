El español Jódar sucumbe ante Cobolli en octavos de Cincinnati

El joven tenista español Rafael Jódar se despidió este miércoles del Masters 1000 de Cincinnati con una derrota ante el italiano Flavio Cobolli en los octavos de final, en un duelo en el que desperdició un primer set a favor.

Cobolli, décimo del ranking de la ATP, prevaleció con parciales de 4-6, 7-6 (7/3) y 6-3 en el inicio de la jornada en la pista central de Cincinnati (Ohio).

El italiano enfrentará por un puesto en semifinales al ganador del choque del miércoles entre el alemán Alexander Zverev, primer sembrado, y el estadounidense Tommy Paul.

Después de apropiarse de la primera manga en poco menos de una hora, Jódar mantuvo el control del partido hasta que Cobolli rompió su servicio para avanzarse 4-3 en el segundo set.

La joya española, 11º de la ATP a sus 19 años, devolvió de inmediato el break ante un Cobolli que lanzó la raqueta a la pista de frustración por sus numerosos errores con la derecha.

Pero el italiano, a la caza de sus primeros cuartos en pista rápida, resistió el empuje de Jódar hasta el tiebreak, que encarriló rápidamente a su favor.

El español encajó el golpe y su nivel físico fue decayendo en el tercer set hasta que Cobolli encontró el quiebre decisivo en el sexto juego.

"Me dije que tenía que creer en mí mismo, pelear cada punto, y sabía que tendría una oportunidad", dijo el italiano sobre su remontada.

"Rafa hizo una temporada increíble, una semana increíble", le reconoció. "Al final, creo que estaba más fresco que él y que me exigí hasta mi límite y también hasta su límite para sacar adelante el partido."

- Tirante ante Mensik -

Jódar, que protagoniza una meteórica primera temporada como profesional, había alcanzado los cuartos de final en los últimos tres torneos Masters 1000 disputados.

Su eliminación en Cincinnati fue la más temprana desde principios de julio en Wimbledon.

En la actual gira norteamericana alcanzó la final del ATP 500 de Washington, en la que perdió ante Taylor Fritz, y las semifinales de Montreal, donde la semana pasada cayó ante Brandon Nakashima.

Su siguiente reto será debutar en el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año, que arranca el 30 de agosto en Nueva York.

El programa del miércoles de Cincinnati incluye todos los cruces de octavos del Masters 1000 masculino así como los del WTA 1000 femenino.

En otros duelos destacados, el argentino Thiago Tirante se medía con el checo Jakub Mensik en busca de otra sorpresa como la que dio cuatro días atrás al eliminar a Novak Djokovic.

El serbio era la gran atracción del torneo ante las ausencias de los dos jefes del circuito, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

- Swiatek espera a Rybakina -

En el WTA 1000 femenino, la polaca Iga Swiatek abrió fuego venciendo a la francesa Diane Parry para clasificar por cuarto año seguido a los cuartos de Cincinnati.

Swiatek, quinta del ranking de la WTA, superó a Parry (66º) por un doble 6-3 en una hora y 28 minutos.

La ex número uno mundial mantuvo su racha ganadora con la que la semana pasada alcanzó su primer trofeo del año en el WTA 1000 de Toronto.

La próxima rival de Swiatek podría ser precisamente Elena Rybakina, su víctima en la final de Toronto, siempre que la kazaja supere los octavos ante la rusa Diana Shnaider.

La número uno mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, chocaba en la noche frente a la checa Sara Bejlek.