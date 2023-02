El Estado de la Unión: Joe Biden pronuncia un discurso clave en medio de las dudas sobre su liderazgo y la tensión con China

escuchar

WASHINGTON.- El presidente Joe Biden tratará de dar un mensaje optimista en vez de ofrecer propuestas deslumbrantes en su mensaje del Estado de la Unión este martes a las 21 (hora loca, las 23 en la Argentina), en un intento por contrarrestar el pesimismo en el país y las inquietudes sobre su liderazgo.

Su discurso, frente a un Congreso dividido, vendrá en momentos de turbulencias nacionales e internacionales -la incertidumbre económica, la guerra en Ucrania, las tensiones con China, que escalaron a raíz de la detección de un misterioso globo-, en medio de reservas sobre si el mandatario demócrata está en condiciones de postularse para la reelección.

Joe Biden, en la Casa Blanca. (AP Photo/Susan Walsh) Susan Walsh - AP

Ocurre también en momentos en que solo una cuarta parte de los adultos de Estados Unidos opinan que el país va por el camino correcto, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Unas tres cuartas de la población dicen que las cosas van mal. Y una mayoría entre los demócratas no quieren que Biden se postule a la reelección.

En el discurso, Biden tratará de hacer frente a esas dudas directamente, dijeron allegados, pero sin sonar insensible a las inquietudes de la población.

Millones de telespectadores suelen seguir en directo este discurso, un ritual político en Estados Unidos. Las cosas han cambiado mucho en los últimos 12 meses, algunas en favor de Biden y otras, en contra. La inflación, motivo de preocupación para millones de familias norteamericanas, se desacelera (en torno al 6%) y la tasa de desempleo es la menor en más de 50 años, dos datos que el presidente recalcará.

”Quiero hablar con el pueblo estadounidense y hacerle saber el estado de las cosas”, reconoció Biden.

“Este es un presidente increíblemente optimista”, afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Joe Biden, al bajar del Marine One, en la Casa Blanca. (AP Photo/Susan Walsh) Susan Walsh - AP

Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional, indicó que Biden “reconocerá las dudas que tiene el pueblo estadounidense” y que “la ansiedad económica que la gente tiene es real”.

“Creo que el mensaje central será: ‘todavía queda mucho por hacer, pero el pueblo debe sentir optimismo’”, añadió Deese.

Luke Nichter, historiador presidencial de la Universidad Chapman, comentó que el momento histórico más semejante al actual podría ser la década de 1960, cuando había gran tensión a nivel internacional y profundas divisiones a lo interno de Estados Unidos. Biden, añadió, tiene la oportunidad de “ser un factor de calma” para el país.

“Usualmente un presidente aprovecha la ocasión para presentar un plan, como ‘esto es lo que pienso hacer’. Pero no sé si ahora eso será realista. Creo que la expectativa generalizada de lo que el Congreso puede hacer es bastante baja. Por lo tanto, ahora probablemente se tratará más bien de sentar un tono, un sentimiento, de hacer que los estadounidenses se sientan mejor sobre sus circunstancias”, dijo Nichter.

¿Camino a la reelección?

“El Estado de la Unión tiende a ser la fase preliminar de la presentación de argumentos a favor de la reelección y, en este caso, ciertamente lo es”, estimó Patrick Gaspard, exdirector político de la Casa Blanca y funcionario del Comité Nacional Demócrata.

Gaspard, quien actualmente es presidente del Center for American Progress, una institución de tendencia liberal, dijo que Biden se anotó importantes triunfos desde que asumió el cargo y ahora le toca demostrar que “es un hombre con una visión para el futuro”.

Los aliados de Biden insisten en que sus adversarios subestiman al mandatario, como lo hicieron incluso en las primarias internas de los demócratas en 2020. Biden además plantea un agudo contraste con los republicanos, quienes según los demócratas se han convertido en rehenes de las facciones más extremistas de ese partido.

“No tienen la madurez de sentarse y gobernar”, expresó Cedric Richmond, un exfuncionario de la Casa Blanca que es ahora asesor del Comité Nacional Demócrata.

Agencias AP y AFP

LA NACION