Mensaje de Joe Biden a EE.UU.: dijo que renunció a su candidatura por “la defensa de la democracia”

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles en un histórico discurso en el Salón Oval que se retiró de las elecciones de noviembre próximo para proteger la democracia pasando el testigo a una nueva generación de líderes.

En su primera aparición tras haber declinado su candidatura a través de un comunicado el domingo pasado, el mandatario no hizo referencia a cuestiones de salud, y dijo que “la defensa de la democracia es más importante que cualquier título”.

“He decidido que la mejor manera de avanzar es pasar el testigo a una nueva generación. Es la mejor manera de unir a nuestra nación”, añadió.

Joe Biden, en su mensaje desde el Salón Oval.

En este sentido definió a su vicepresidenta Kamala Harris, potencial candidata a sucederlo en la postulación demócrata, como “experimentada” y “firme”.

En su mensaje que duró unos 12 minutos, el presidente se refirió también a los desafíos que enfrenta la política exterior norteamericana, desde la guerra en Ucrania hasta la situación entre Israel y la organización terrorista Hamas, y la necesidad de “terminar la guerra en Gaza”.

En cuanto a uno de los temas álgidos de la campaña agitado por el expresidente Donald Trump, el cruce de inmigrantes ilegales a través de la frontera, Biden dijo que estaba “en un nivel menor” que cuando asumió el mando.

Luego se refirió al tiempo de gestión que queda hasta la transferencia del mando en enero próximo a quien sea su sucesor. Dijo que continuará reduciendo “los costos para las familias trabajadoras y haciendo crecer la economía”.

“Continuaré defendiendo nuestras libertades individuales y derechos civiles”, agregó.

Biden sostuvo que Estados Unidos ha “llegado muy lejos” desde su toma de posesión en 2021, recuperándose de “la peor pandemia en un siglo, la peor crisis económica desde la Gran Depresión, el peor ataque a nuestro país desde la Guerra Civil”.

“Nos unimos como estadounidenses y lo superamos. Salimos más fuertes, más prósperos y más seguros”, dijo. “Hoy tenemos la economía más fuerte del mundo que crea casi 16 millones de nuevos puestos de trabajo, un récord. Los salarios suben, la inflación sigue bajando, la brecha de riqueza racial es la más baja en veinte años. Literalmente estamos reconstruyendo toda nuestra nación”, sostuvo

El mandatario demócrata eligió el horario de máxima audiencia, las 20 (hora local, 21 en la Argentina), para hablar desde la oficina presidencial sobre una de las mayores convulsiones políticas de la historia moderna del país.

Tras semanas de incertidumbre, debilitado por las dudas sobre su agudeza mental, anunció el pasado domingo que renunciaba a su candidatura en una carta publicada en la red social X a pesar de que había prometido llegar al final de la contienda.

El principal detonante de su salida fue su lamentable desempeño en el debate con Donald Trump en la cadena CNN el pasado 28 de junio, cuando se lo vio confundido y dubitativo.

Tras la renuncia del presidente a su postulación, la principal aspirante a encabezar la fórmula demócrata es la actual vicepresidenta, Kamala Harris, pero aún debe reunir suficientes apoyos entre los delegados del Partido Demócrata.

La vicepresidenta Kamala Harris junto al presidente Joe Biden

Este martes se dio a conocer que Harris ya tendría suficientes delegados para convertirse en la candidata demócrata de facto, según un sondeo de The Associated Press que fue replicado por los principales medios de Estados Unidos. Además, los líderes del partido en el Senado y la Cámara de Representantes, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, respectivamente, anunciaron su apoyo. Sin embargo, el respaldo no es vinculante hasta que los delegados emitan sus votos.

El nuevo candidato será formalmente elegido en la convención nacional partidaria, que se celebrará entre el 19 y el 22 de agosto en Chicago, cuando más de 4000 delegados se reunirán para votar.

Este lunes, un día después del anuncio de Biden, Jaime Harrison, presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés), afirmó que el partido entregará un candidato antes del próximo miércoles 7 de agosto y que están comprometidos con un proceso de nominación “abierto y justo”.

Harrison precisó en una declaración que el trabajo que deben realizar ahora, si bien no tiene precedentes, es claro. “En los próximos días, el partido emprenderá un proceso transparente y ordenado para avanzar (...) unido con un candidato que pueda derrotar a Donald Trump en noviembre. Este proceso se regirá por las normas y procedimientos establecidos. Nuestros delegados están dispuestos a tomar en serio su responsabilidad de presentar rápidamente un candidato al pueblo estadounidense”, agregó.

El candidato elegido tendrá flexibilidad para elegir y anunciar a su compañero de fórmula, lo que podrá hacer antes del 7 de agosto o después. Un funcionario del comité añadió que es responsabilidad del candidato presidencial asegurarse de cumplir con los plazos de acceso a las papeletas.

