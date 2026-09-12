El estadounidense Ben Shelton jugará la final del US Open contra Zverev

El estadounidense Ben Shelton derrotó este viernes a su compatriota Frances Tiafoe y avanzó a su primera final de Grand Slam en el US Open, en la que pugnará frente al alemán Alexander Zverev.

Shelton, verdugo del campeón Carlos Alcaraz en cuartos de final, superó a su amigo Tiafoe por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5 en una vibrante semifinal entre estadounidenses en Nueva York.

El domingo, Shelton peleará por ser el primer estadounidense en conquistar el título masculino desde Andy Roddick en 2003.

"Espero que el domingo vengan a apoyarme. Hagamos esto por Estados Unidos", pidió Shelton al público de la pista central.

A sus 23 años, Big Ben será apenas el segundo finalista local en dos décadas, después de que Taylor Fritz sucumbiera en 2024 frente a Jannik Sinner.

Dos días después de destronar a Alcaraz a las tres y media de la madrugada, Shelton volvió a estar imperial al servicio con misiles de hasta 240 km/h y 20 aces, por tres de Tiafoe.

Con esa potencia de fuego dominó un duelo de emociones entre dos jugadores que ya habían caído en semifinales: dos veces Tiafoe en 2022 y 2024 y una Shelton en 2023, cuando con 20 años recibió una cura de humildad de Novak Djokovic.

"He madurado, estoy más enfocado, sé cuál es mi trabajo y mis objetivos y estoy comprometido con ellos", dijo Shelton sobre las diferencias con el intento de 2023.

Frente a una tribuna plagada de celebridades, al zurdo de Atlanta le pesó al principio la mochila de favorito que cargaba tras la hazaña ante Alcaraz.

El experimentado Big Foe, de 28 años, lo puso bajo presión, alargó los intercambios y redujo los espacios para limitar la agresiva raqueta de Shelton, que le entregó el primer set con una doble falta.

Pero Tiafoe, desgastado también por otras cuatro horas de pugna en cuartos, no logró mantenerse al ritmo que le exigió Shelton, una "bestia" física en palabras de Alcaraz.

El estadounidense ya no permitió ningún otro break y fue creciendo en confianza para diversificar sus golpes y lucir también sus habilidades defensivas.

La pista central vibró con esta semifinal entre locales que atrajo a personalidades como Serena Williams, los actores Ben Stiller y Elle Fanning y la estrella de los New York Knicks, Jalen Brunson.

Tiafoe, favorito de la grada desde hace años, soportó en pie el empuje de Shelton hasta que, al borde de la derrota, no pudo mantener el servicio y se condenó con una devastadora doble falta.