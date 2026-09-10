El estatuto de protección de salvadoreños sigue provisionalmente en vigor en EE.UU.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños en Estados Unidos sigue en vigor por el momento, según el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis), un día después del vencimiento oficial de la fecha límite, constató la AFP este jueves.

"Un anuncio sobre el TPS de El Salvador se hará en el momento oportuno. Hasta que se haga dicho anuncio, las personas salvadoreñas presentes en Estados Unidos bajo TPS mantienen su protección, incluyendo la autorización para trabajar", indica un mensaje colgado en la página del Uscis.

El TPS protege de la expulsión de Estados Unidos a personas que no pueden regresar a sus países por guerras, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.

Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en 2025, su administración revocó el TPS a migrantes de más de 12 países, entre ellos Venezuela, Nicaragua, Honduras y Somalia.

La Corte Suprema ratificó en junio el derecho del gobierno a poner fin al TPS en el caso de Haití, lo que en la práctica significa luz verde a la dura política del gobierno de Donald Trump, que se vanagloria de haber reducido radicalmente la admisión de refugiados.

En el caso de El Salvador, el TPS fue prolongado por 18 meses el 10 de marzo de 2025, y el plazo vencía el 9 de septiembre.

Esa fecha se mantiene en el sitio web del organismo migratorio estadounidense, pero fuentes oficiales del gobierno bajo anonimato han confirmado a medios estadounidenses que por ahora se mantiene el status quo.

El Departamento de Seguridad Nacional (Dhs) no contestó a solicitudes de la AFP sobre el asunto.

Unos 170.000 salvadoreños se benefician del TPS en la actualidad.

El presidente conservador salvadoreño Nayib Bukele es uno de los principales aliados de Donald Trump en América Latina, y el TPS es uno de los puntos más importantes en la relación bilateral.

El Salvador fue uno de los primeros países en aceptar la llegada de aviones con migrantes irregulares expulsados de Estados Unidos, una de las herramientas de Trump para atajar la inmigración ilegal.