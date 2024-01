escuchar

Los propietarios de resorts y aficionados a la práctica de esquí en América del Norte se muestran preocupados por la escasa capa de nieve que ha caído en el inicio de la temporada invernal y que hace más difícil que los deportistas y visitantes puedan esquiar. Un panorama climático que se debe en parte al fenómeno de El Niño que influye en las condiciones del clima en buena parte del hemisferio norte del planeta, según el Environment and Climate Change Canada.

En Canadá, por ejemplo, los promedios de temperatura en el inicio del invierno 2023-2024 provocaron nuevos récords de calor en la isla de Vancouver, en British Columbia, además de un nuevo pico mensual para el día de diciembre más cálido jamás registrado en el distrito de Tofino. El meteorólogo Nan Ru habló con el medio Chek News y explicó que esta situación climática se debe también “a la cresta muy estancada y obstinada que simplemente mantiene el flujo cálido hacia el suroeste sobre la región y provoca que las temperaturas sean más cálidas”.

Aunque el calentamiento de la atmósfera ocasionado por El Niño en aguas del Océano Pacífico puede alterar los patrones climáticos en todo el planeta, los expertos consideran que apenas tuvo una pequeña participación en el aumento de las temperaturas en el 2023, pero se espera que tenga protagonismo durante el 2024. Por lo pronto, los primeros rasgos de esta variación de temperaturas creó condiciones desfavorables para las pistas de esquí.

“Por lo general, el año siguiente es el más cálido”, dijo en octubre a CBC News Tom Di Liberto, científico climático y especialista en asuntos públicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. “El Niño normalmente alcanza su punto máximo en esta época del año, el comienzo del nuevo año, y generalmente termina en algún momento de la primavera... Veremos si eso es cierto”.

El clima preocupa en los destinos invernales

Los esquiadores y practicantes de snowboard que visitaron en días recientes la estación de Whistler Blackcomb en el oeste de Canadá, cerca de Vancouver, esperaban pasar la temporada navideña en medio de la nieve, pero no fue posible. “Whistler Blackcomb necesita un milagro” fue el título del vídeo que el youtuber James Pavelick publicó en diciembre, en el que mostró su experiencia en las pistas de British Columbia que, según dijo, estaban “llenas” de rocas, nieve dura como una roca y hielo “a prueba de balas”.

“Soy un tipo muy positivo y puedo esquiar en casi cualquier condición, pero ahora mismo, legítimamente, no se puede esquiar. Me está destrozando las rodillas. Es duro como una roca. Hay piedras por todas partes. Es decir... simplemente no era seguro alcanzar velocidad y era doloroso esquiar hacia abajo”, señaló en su video de YouTube.

En el resort Mount Washington, también en British Columbia, tienen la esperanza de que más nieve llegue a mediados de enero. Actualmente, varios tramos para esquiar permanecen cerrados. “Con el regreso de las temperaturas más frescas, nuestro equipo seguirá produciendo nieve cuando las condiciones lo permitan”, afirman en su página web. Aunque las condiciones mejoran con el pasar de los días, varios visitantes subieron a TikTok vídeos de sus experiencias en los resorts de esquí, donde se puede ver algunas zonas llenas de agua y otras con cada vez más nieve.

